Oven

Bodite previdni na zdravstvenem področju in spremenite odnos do svojega telesa. Vaša odpornost je na nižji ravni, kot si mislite. Na delovnem mestu boste prejeli neko odlično novico, ki vas bo nadvse razveselila. Možno je napredovanje, saj se bo pojavilo prosto delovno mesto.

Bik

Čas je, da se osredotočite nase. Tudi danes boste v vlogi svetovalca, kar vas bo povsem izčrpalo. Če imate težave, je skrajni čas, da jih zaupate bližnjim. Na področju dela se bo kmalu pojavil dobičkonosen predlog, ki bo neposredno vplival na vas. Zaupajte v svoje sposobnosti in sprejmite nov izziv na vaši poti. Ne zapletajte stvari že na samem začetku.

Dvojčka

Bodite previdni. Na področju dela se boste kmalu izolirali od vseh ostalih. Zdelo se vam bo, da vam zavidajo ali pa da vas ne sprejemajo takega, kot ste. Opustite negativne misli. Obnovite odnose pri delu. Tako si boste pričarali boljše delovno vzdušje. V finančnem okviru pa se bo odprla nova priložnost, toda kar nekaj časa bo trajalo, da bo zaživela. Zdravje: zmerno.

Rak

Na delovnem mestu se bo za vas končno odprlo novo poglavje. Čaka vas možnost napredovanja, toda pred vami je boj. Boriti se boste morali za položaj, ki ga želite pridobiti. Saj veste, da brez truda ne gre, kajne? Pred vami je zelo svetla prihodnost na področju financ in dela. Veselite se je. Zdravje: pripravite se na padec odpornosti.

Lev

Čutite, da na delovnem področju niste prišli tako daleč, kot ste dejansko mislili in si želeli. Dozdeva se vam, da si zaslužite več. Potrudite se in na previden način namignite nadrejenemu. Le tako bo možen premik. Ne izolirajte se od prijateljev, saj boste kmalu potrebovali njihov nasvet. Ekonomska problematika vas še vedno ovira, toda kmalu lahko pričakujte izboljšanje.

Devica

Na profesionalnem področju imate cilje in načrte, ki so uresničljivi. Prav je, da ste ambiciozni. Čaka vas odlična prihodnost na delovnem mestu. Bodite pogumni! Četudi boste naleteli na ovire, se jih ne bojte. Soočenje z njimi bo zares uspešno. Sicer pa danes bodite zelo previdni z denarjem. Pojavili se bodo nepričakovani stroški.

Tehtnica

Danes boste spoznali nekaj novega glede poslovanja in financ. Toda vse niti ne bodo v vaših rokah. V projekt boste vložili ogromno truda. Nič ne bo narobe, če boste več zahtevali tudi od osebe, s katero sodelujete. Na delovnem mestu boste delovali samozavestno. Vzdušje bo odlično! Bodite pozorni pri financah. Ne sklepajte večjih poslov, saj bi bili prav vi na slabšem.

Škorpijon

Na delovnem mestu boste prejeli dobro novico. Mislili ste, da to ni mogoče, toda motili ste se. Vsekakor lahko pričakujete pozitiven premik, zato boste danes zelo navdušeni. Čaka vas napornejše obdobje, ki pa mu boste kos. Držite se svojega ambicioznega načrta Zdravje: pazite na to, da se ne bodo pojavili stari simptomi.

Strelec

Čas je za premišljenost na področju financ. Ne delujte instinktivno. Skušajte ohraniti realne predstave o vaših potrebah. Vaši cilji na področju poslovanja trenutno niso dosegljivi, saj nimate dovolj finančnih kapacitet. Na delovnem mestu se vam zdi, da ste obstali na določeni točki. Kmalu lahko pričakujete spremembe. Zdravje: pazite se bolečin v udih.

Kozorog

V skrbeh ste bili neupravičeno, saj se je situacija, ki vas je razjedala, obrnila na pravo pot. Prav pa je bilo, da ste naredili čisto vse, kar je bilo v vaši moči, da bi bil rezultat na koncu za vse čim bolj pozitiven. Na srečo se je vse obrnilo dobro in sedaj ste lahko mirni. Oddahnite si in se sprostite.

Vodnar

Na področju dela pričakujte zelo pomembne novice, za katere ni nujno, da bodo pozitivne. Ne ustrašite se jih, saj boste kmalu dosegli tisto, kar si želite. Pazite se pasti, ki vam jih bodo nastavljali drugi. Kot glavni razlog bi se lahko izkazala nevoščljivost. V naslednjem tednu pričakujte izboljšanje delovnih okoliščin. Pazite na finance in bodite previdni pri zapravljanju denarja. Načrtujte svojo porabo.

Ribi

Končali boste delo, kar vam bo prineslo psihološko olajšanje, ne pa tudi materialnega zadovoljstva in koristi. Vso svojo energijo usmerite na znane, predvidljive situacije in ne tvegajte. V svojih namerah bodite dosledni. Načrtujte pomembno srečanje, ki bo v vas prebudilo dobro razpoloženje in svobodnejše čustveno izražanje.