Oven

Pred vami so denarne težave, zato previdnost pri financah ne bo odveč. Čeprav je čas nakupov, se ne prenaglite. Začnite previdno upravljati s svojimi financami. Danes bosta v ospredje stopila družinsko in družabno življenje. Vaša družabnost in želja po njej bosta na visokem nivoju. Konflikti v odnosih niso vidni. Vezani boste predani partnerju.

Bik

Zdelo se vam bo, da se še nikoli niste tako dobro razumeli z domačimi in s partnerjem. Uživajte v tej harmoniji, saj dobro veste, da odnosi niso vedno tako dobri. Vsesplošno počutje bo danes boljše, saj boste telo napolnili z novo energijo. Pri delu je sedaj čas za tvegane projekte, zvezde vam bodo zagotovile uspeh! Le pogumno!

Dvojčka

Pred vami je naporen delovni dan, zato previdno. Ne hitite z delom, drugače bo lahko prišlo do napak! Kar se tiče odnosov, ste lahko zelo zadovoljni, saj imate okoli sebe res čudovite ljudi, na katere se lahko zanesete. Zdravje bo danes stabilno, kljub temu pa pazite, da boste spili dovolj vode.

Rak

Danes bo na preizkušnji vaša samozavest. Izzval vas bo nekdo, ki v sebi skriva odlične adute. Predvsem bo spreten pri komunikaciji, zato pazite, da ne bo pridobil prevelike prednosti. Nato bi ga težko ujeli. Lahko pa računate na to, da so konec koncev dejanja tista, ki povedo največ.

Lev

Za vašim hrbtom se dogaja marsikaj, o čemer se vam niti ne sanja, zato danes namenite nekaj časa raziskovanju ozadja. Zelo verjetno se boste dokopali do zanimivih podatkov. Marsikateri vas bo zelo ujezil ali celo prizadel. Spoznali boste, kaj vse so ljudje sposobni narediti za slavo in dobiček.

Devica

Danes boste nadvse romantični. Vse se bo vrtelo okoli ljubezni in romantike. Danes se boste samski lahko zaljubili ali pa boste začeli novo ljubezensko razmerje. Vezani se ne boste mogli upreti intimnim trenutkom in strastnim poljubom, pa četudi vam čas tega ne bo dopuščal. Pozabite na vse ostalo.

Tehtnica

Komaj ste čakali, da si boste lahko oddahnili in današnji dan bo več kot primeren za to. Posvetite se družbi, ki jo že dolgo pogrešate in se nasmejte ob dobrem vinu. Na ljubezenskem področju se vam bodo morda danes uresničile skrite želje. Stopite korak naprej in naredite nekaj v tej smeri.

Škorpijon

Danes se boste posvetili nekemu odnosu, ki je bil zadnje čase močno izpostavljen vzponom in padcem. Bodite topli in nežni, ne pa zahtevni in pokroviteljski. To v vsakem človeku vzbudi strah in pritisk. Ne bojte se pokazati svoje nežne plati. Ta odnos boste zagotovo izboljšali, prijateljstvo pa boste še poglobili.

Strelec

Skorajda ne boste mogli verjeti, kako vam bodo šle stvari danes odlično od rok. Česarkoli se boste lotili, vam bo uspelo. Uspeh boste doživeli celo pri tistih zadevah, ki vam sicer res niso pisane na kožo. Vzemite partnerja in pobegnita daleč proč od množice in vrveža. Poglobila bosta odnos.

Kozorog

Lahko da vas bo nekdo napeljeval k temu, da bi kupili nekaj dragega. Četudi si trenutno to lahko privoščite, dobro razmislite, kaj boste storili. Bolje bi bilo namreč, da bi imeli nekaj denarja privarčevanega, kot da bi ga zapravili za nepotrebne stvari. Na zasebnem področju se bodo pojavile neke blokade.

Vodnar

Zadnje čase se obnašate pretirano sebično in malenkost razvajeno. Vašemu partnerju pa je vaše obnašanje zraslo že čez glavo, zato razmislite, kako se ga boste otresli. Ne mislite, da mora biti vedno vse po vašem. On ima drugačne želje in prav bi bilo, da bi jih upoštevali. Danes vas bo nekaj vrglo iz tira.

Ribi

Če boste naleteli na zaprta vrata, jih ne odpirajte na silo, ker ne boste ničesar dosegli. Varujte se tudi lastne strogosti in pesimizma, h katerima boste danes še posebno nagnjeni. Potrudite se in ostanite pozitivni, saj boste danes tako največ dosegli. Zaključite že tisto, kar vas preganja.