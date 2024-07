Oven

Odkrito se pogovorite glede nekih pravnih zadev, ki so bile sporne v preteklosti ali pa vas utegnejo ogrožati v prihodnosti. Vsekakor bi morali biti pazljivi glede odhodkov. Mogoče ne boste investirali velike količine denarja, vseeno se pa zna zgoditi, da bo, če bo to storjeno brez predhodnega dogovora, negativni vpliv na družino precejšnji.

Bik

Vzemite si čas in pripravite načrt za bodoče poslovne poteze. Dobro premislite o vsakem koraku in se izognite napakam, ki ste jih delali v preteklosti. Samo na ta način boste posle uspešno izpeljali do konca in še presenečeni boste, kako bodo ovire, ki jih boste na tej poti srečali, izjemno majhne in premagljive.

Dvojčka

Napočil je čas, da se posvetite sebi in poskušate spremeniti vaš dosedanji pogled na svet. Izogibajte se nepremišljenim pripombam, kajti ne bi vam bilo všeč, če bi prav vas razglasili za odgovorno osebo in povzročitelja nekaterih nevšečnosti. Bodite premišljeni in pazljivi pri svojih dejanjih.

Rak

Dan boste izpolnili z vedrimi in raznovrstnimi aktivnostmi. Izzivalni dogodki vas bodo polnili z nervozo, zmanjšali bodo vašo odpornost na stres, a če se boste dovolj dobro angažirali in boste hkrati vpeljali redno telovadbo, se boste izognili večjim težavam. Če kadite, prenehajte! To boste izpeljali lažje, kot mislite.

Lev

Vaše družabno življenje bo pestro in bogato. Ljudje, ki jih osebno ne poznate, a jih poznajo vaši prijatelji, vam bodo prihajali nasproti. Prepričali se boste, da obstajajo situacije, v katerih je učinkovitejše poznati kot imeti. Včlanite se v družabne skupine. Poleg izboljšanja kakovosti prostega časa bo to pripomoglo tudi k vašemu družabnemu in kariernemu statusu.

Devica

Znašli se boste v časovni stiski, vendar se ne boste pripravljeni prav ničemur odreči. Najbolj vas bo gnal občutek dolžnosti, pa tudi vaše osebne ambicije bodo poudarjene. Morda prav zato ne boste imeli prav veliko od današnjega dneva, boste pa kljub temu zadovoljni in prijetno utrujeni. Računajte pa, da boste v naglici naredili nekaj nepremišljenih napak.

Tehtnica

Danes se vam obetajo ugodni vplivi za znanstveno delo, raziskovanje in zbiranje informacij pa tudi vse oblike komunikacije. Zvezde vas bodo obsipale s šarmom, poudarile bodo vašo lepoto in talente. Kljub temu pa ne boste zares uživali v središču pozornosti. Skozi ves dan boste predvsem praktično naravnani.

Škorpijon

Zamislili si boste določene spremembe v vašem življenjskem slogu in jih tudi izpeljali. Morda boste poskusili s kakšno posebno prehrano, vadbo ali pa si boste drugače organizirali dan. Kakorkoli že, v prvih treh dneh se bo pokazalo, na kakšen uspeh lahko računa vaša nova sprememba.

Strelec

Dobro se boste znašli v večjih družbah, na sprejemih, zabavah in med neznanimi ljudmi. Z lahkoto boste vzpostavljali nove stike, kar bo precej pomembno za vas. Imeli boste intenzivno in prijetno družabno življenje, vaš dom pa bo najbrž poln gostov. Možno, da boste dobili finančno pomoč od prijatelja.

Kozorog

Vaše finančno stanje bo zadovoljujoče, lahko pa da boste dobili tudi nepričakovan priliv. Kakorkoli že, danes si boste lahko privoščili. Težave se bodo pojavile le, če se boste lotili preveč stvari hkrati. Bodisi na finančnem področju, pa tudi glede vašega počutja bo najbolje, da se odločite za eno stvar in se tega držite. Ignorirajte vse nepreverjene informacije in ne razlagajte preveč o svojih načrtih.

Vodnar

Danes se boste posvečali družini. Kljub nerazumevanju in nejasnostim vam bodo družinski člani poskušali ugoditi in vas poslušati. Starejši član družine bo potreboval vašo pomoč, skrb in pozornost. Dali boste vse od sebe. Otroke skušajte voditi z nasveti in jim pokažite, kako naj sami naredijo tisto, kar se od njih pričakuje.

Ribi

Morali se boste odrekati in spreminjati svoje načrte, a zaradi tega bo vaš uspeh še večji in slajši. Za vsak dober rezultat se boste morali precej potruditi. Izplačali se vam bodo izobraževanje, specializacija, strokovna in poslovna potovanja ter raziskovalni projekti, ustvarjalnost in timsko delo. Pogumno se lotite iskanja informacij. Ne pozabite povprašati v krogu svojih znancev. Nekdo ima izkušnje, ki vam bodo koristile.