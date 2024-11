Dnevni horoskop: škorpijoni si privoščite oddih, ribe boste uživale v samoti

Oven

Skupinska aktivnost, ki se je boste udeležili, bo duhovno usmerjena, kot je recimo meditacija. Spoznali boste nove prijatelje iz oddaljenih krajev, s katerimi boste imeli iste interese. Čeprav ste običajno bolj nagnjeni k intelektualnim zadevam, boste danes še posebej intuitivni. Zapišite si vse misli in ideje, da jih ne boste pozabili.

Bik

Žive in čudovite sanje bodo lahko vir vašega navdiha za vaše prihodnje projekte. Skozi ves dan boste nadvse veseli in optimistični, vaše navdušenje se bo nadaljevalo. Uspešni boste tako pri karieri kot razmerjih. Vaša povečana intuicija bo izboljšala razumevanje drugih. Ne bodite presenečeni, če bodo prijatelji in sodelavci želeli vašo pomoč in navodila.

Dvojčka

Zalotili se boste, da razmišljate o počitnicah. Zadnje čase ste veliko delali in čutite, da si zaslužite odmor. Letos boste najverjetneje želeli početi nekaj čisto drugačnega. Morda boste potovali v tuje dežele. V odnosih boste bližje svojim najdražjim in zelo boste optimistični glede vaše prihodnosti. Uživajte.

Rak

Vaše zdravje bo v najboljši formi. Sploh danes boste fizično, čustveno, duhovno močni in pripravljeni, da boste izkoristili notranjo moč. Lahko da se bodo sprostile stare travme, kar vam bo preprečevalo, da bi lahko šli naprej. Preprosto pozabite na pretekle teme in težave, nadaljujte taki, kot ste in uživajte.

Lev

Skrbelo vas bo zdravje starejšega člana družine, a njegovo stanje se bo izboljšalo, vi pa si boste lahko oddahnili. Dan bo prinesel družinsko slavje ali skupno kosilo, v katerem boste zelo uživali. Nekateri boste to izkoristili za objavo pomembnih novic ali predstavitev svojih načrtov. Pričakujte prehodne zdravstvene težave.

Devica

Prebudilo se bo vprašanje nasledstva ali skupne lastnine. Današnji vplivi vam ne bodo šli na roko, zato se ne zapletajte v takšne in podobne teme. Namesto dogovora bi lahko dobili prepir in nerazumevanje. Veliko vam bodo pomenile zabave, uživali boste v neobveznih pogovorih z veliko humorja ter medosebnega razumevanja.

Tehtnica

Občutili boste težo in pritisk na številnih življenjskih področjih. Malo bolj napeti kot običajno bodo tudi odnosi v poslovnih krogih. Sodelavci ne bodo srečni zaradi vaših ambicioznih načrtov, a vi boste odločno vztrajali pri odločitvi, da boste vse naloge končali pred rokom. Pazite na prehrano.

Škorpijon

Dan izkoristite za potovanje ali odhod na krajši oddih, še posebej z otroki in prijatelji. K situacijam začnite pristopati na nov, svež način. Poslovne zadeve bodo zahtevale večjo posvečenost, ki bo obrodila sadove. Zdravje in forma bosta podlegli vzponom in padcem. Imunski sistem bo oslabljen, aktivirale se bodo kronične bolezni in alergije.

Strelec

Dinamični zvezdnati vplivi bodo aktivirali vaše skrite zaloge znanja in vas spodbudili k delu, še posebej učence in študente. Vibracije planetov bodo zagotovile uspeh! Osredotočenost in pripravljenost na učenje bosta dobri, ne bo vam primanjkovalo niti vztrajnosti, ambicij in dobre volje. Obdobje bo dobro za stike s tujino, komunikacijo z mentorji ali zagovor diplomskega dela.

Kozorog

Posvetite se pisanju oziroma zaključevanju strokovnih del. Zaradi napornega dela se ne boste prehranjevali zdravo. Toda poskušajte se izogibati nezdravi in mastni hrani. Nadomestni sadni obroki bodo ublažili občutek lakote. Prav tako je priporočljiv vnos tekočine. Danes vam bo še posebej ugajala tudi obnova doma.

Vodnar

Vaša finančna situacija bo dobra, če pa je slediti obljubam, boste danes postavili temelje še boljšega poslovanja in uresničili določene poslovne korake. Finančni iznos za letni dopust je zajamčen, našli boste tudi dovolj denarja za specializacijo v tujini, poslovno izobraževanje ali učenje tujega jezika.

Ribi

Ne bo vam treba v družbo, da bi se imeli lepo. Če boste le utegnili, se odpravite na rekreacijo, v fitnes, v naravo ali pa uživajte na domačem kavču. Zelo boste uživali v samoti in več stvari vam bo bolj jasnih, saj boste lahko v miru razmislili. Prišli boste do zaključka, da so vaš najhujši sovražnik prav vaše misli.