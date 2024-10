Oven

Danes boste še posebej pod pritiskom. Zdelo se vam bo, da ne zmorete več. Čas ne bo pravi za to, da bi se smilili sami sebi. Čeprav vam delo jemlje preveč energije, si jo povrnite sami na drugačen način. Pred vami je čas dokazovanja, zato nikar ne obupajte prehitro. Pazite na svoje finančno stanje, saj vas kmalu čakajo večji finančni odlivi.

Bik

Danes se vam bo zdelo, da boste z lahkoto dosegli zadani cilj. Počutili se boste sijajno in prav nič vas ne bo omejevalo. Bravo! Pri delu boste več kot uspešni, kar bodo opazili tudi kolegi okoli vas. V večernih urah lahko pričakujte obilo zabave in prijetnih trenutkov. Druženje s prijatelji se bo zagotovo uvrstilo na vaš seznam.

Dvojčka

Vaša intuicija bo danes na zelo visokem nivoju. Pri delu boste iskali tako argumente za kot proti. Vsekakor boste delovali zelo modro in preudarno, kar vas bo lahko prav danes pripeljalo do novih spoznanj. Čutili boste potrebo po osredotočenosti na delo. Vaše delovne obveznosti bodo danes zajemale tako študije kot analize, v čemer boste zares uživali.

Rak

Dan boste preživeli slabše, kot je v vaši navadi. Zdelo se vam bo, da ste pri delu nemočni. Čeprav ste še pretekli teden žareli od vse delovne energije, vas bo tokrat premagala utrujenost. Vaš dan bo precej pasiven. Priznali si boste, da danes enostavno niste kos novim delovnim nalogam. Pazite na težave s prebavili. Uživajte le zdravo hrano!

Lev

Dnevi pred vami bodo polni odločitev, še posebno na delovnem mestu. Čutili boste, da ste na pravi poti. Razmislite o vseh možnostih, ki so vam na voljo. Ne prenaglite se pri odločanju. Morda se bo ravno danes pojavila nova poslovna priložnost, ki bo izboljšala vašo finančno varnost. Pazite na zdravje. V popoldanskem času se bo lahko pojavil glavobol.

Devica

Danes se ne smete prenagliti pri svojih poslovnih odločitvah. Zagotovo boste razmišljali o mnogih smereh, ki so vam na voljo pri vašem delodajalcu. Preden boste predstavili utemeljene razloge za napredovanje, se boste morali še malo potruditi. Čas bo zagotovo prinesel svoje, vaša naloga pa je, da se zavedate, da ste na pravi poti. Le pogumno naprej!

Tehtnica

Bodite previdni pri svojem izražanju. Današnji dan bo naporen, saj vas bodo nadrejeni lahko napačno razumeli. Prav je, da poskrbite za to, da bo interpretacija vaših besed pravilna. Četudi ste v težavnem obdobju, ohranite spoštovanje do vseh oseb na delovnem mestu. Razmišljali boste o svojem novem delovnem načrtu, ki bo danes popolnoma prevzel vaše misli. Ukrepajte!

Škorpijon

V ospredje bo danes stopila nova priložnost na delovnem mestu. Če se vam je še nekaj dni nazaj zdelo, da nekaj ni dosegljivo, boste danes razmišljali drugače. Ta dan boste želeli zaključiti uspešno, zato se boste lahko prav danes znašli na sestanku z nadrejenim. Pričakujte možnost napredovanja ali nove delovne obveznosti. V sebi boste čutili močan zagon in neverjetno energijo.

Strelec

Pri delu se boste primorani potruditi. Prav je, da vnesete v vaše delo malce več akcije in motivacije. Dokažite, da je vaš delovni elan na višku. Morda se boste znašli na razpotju. Današnji dan zagotovo ne bo najboljši na delovnem mestu. Določene delovne naloge vam ne bodo šle od rok. Ne belite si glave, saj vas že jutri čaka boljši dan. Vsekakor se potrudite po najboljših močeh.

Kozorog

Pri delu vas že danes čaka veliko sprememb in veliko delovne vneme. Zagotovo bo vaš delovni dan minil zelo pestro. V sebi boste ponovno začutili moč in zagon, ki vas je v preteklem tednu zapustil. Planeti bodo danes na vaši strani. Izkoristili boste vsako informacijo, ki vam bo zaupana, in sicer sebi v prid. Čaka vas uspeh, morda celo službeni izlet v tujino. Veselite se ga!

Vodnar

Danes boste morali biti previdni, saj se vam v zadnjih tednih dogaja, da nekdo neprestano vtika nos v vaše zadeve. Bodite previdni, še posebno pri delu, da se ne boste danes zapletli v prepir, ki bi lahko vodil v globljo zamero. Pričnite dan z optimističnim pristopom. Pri delu se ne pustite motiti. Zaupajte v svoje sposobnosti in videli boste, da lahko uspešno izpeljete projekt do konca.

Ribi

Nov delovni dan bo od vas zahteval veliko več energije, kot ste bili vajeni do sedaj. Bodite pripravljeni, saj vas bo lahko doletelo tudi kakšno neprijetno presenečenje. Začnite z delom takoj in ne odlašajte, v nasprotnem primeru lahko pričakujte neprijeten pogovor z nadrejenim. Potem pa bi bili samo jezni. Pazite na svoje počutje!