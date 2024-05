Oven

Premišljevali boste o tem, kakšen pristop bi lahko vzpostavili do ljudi, ki vam želijo škodovati. Ostanite prijazni in to, kar ste. Pokažite svojo čustveno zrelost. Ne izgubljajte energije z ljudmi, ki si tega ne zaslužijo. Danes se boste odpravili na izlet. Potrebovali boste stik z naravo, saj vas je delo precej izmučilo. Privoščite si počitek!

Bik

Dan bo morda malce napet. V družinskem krogu lahko nastane neprijetna situacija, ki vas bo sprva vrgla s tira. Zadržati boste morali svoj temperament in vročekrvnost. Po tehtnem premisleku boste spoznali, da zadeva v resnici ni tako kritična. Prijatelja ali bližnjega boste prepričevali v nekaj, česar ne bo verjel. Znašli se boste v vlogi svetovalca.

Dvojčka

Na vse mogoče načine boste izrazili svojo kreativnost. Morda boste preuredili dom ali svoje občutke izlili na platno. Vsakršna kreativnost vam bo oplemenitila dan. Počutili se boste izvrstno. V popoldanskih urah se boste številni lotili hišnih opravil, medtem ko bo večer zabavnejši. Pričakujte obilo smeha med prijatelji.

Rak

Danes boste zares družabni. Želeli se boste družiti z ljudmi, saj boste čutili, da se boste samo tako lahko počutili zares odlično. Vsekakor boste pozabili na vsakodnevne težave in stres, s katerim se soočate na delovnem mestu. Popoldan se boste predali novim užitkom. Športna aktivnost vam bo omogočila odlično počutje.

Lev

Dan bo zelo pester. Čutili boste potrebo po izražanju čustev in želja. Morda se boste odpravili na izlet ali pa se boste lotili novega športa. Zagotovo vam ne bo dolgčas, zato se veselite današnjega dne. Globoko v sebi boste čutili novo moč in energijo. Pozornost boste danes namenili svoji družini.

Devica

Namenite čas sebi in svojemu telesu. Čutili boste, da potrebujete ogromno sprostitve in fizične aktivnosti, da boste lahko pregnali negativne misli. Sprehod ali tek v naravi vam bo dobro del, le nadihajte se svežega zraka. V popoldanskih urah se posvetite bližnjim. Ne postavljajte jih na stranski tir, kot ste to počeli do zdaj.

Tehtnica

Danes boste počivali. Zdelo se vam bo, da ste svoje telo utrudili z negativizmom in pretiranim delom. Prav je, da se sprostite in si vzamete tisto, kar najbolj potrebujete. V popoldanskih urah lahko pričakujete obisk prijatelja ali sorodnika. Pogovori vam bodo pisani na kožo, saj se boste tako lahko otresli prav vse negativnosti, hkrati pa se boste znebili pritiska.

Škorpijon

Na današnji dan boste morda malce osamljeni, zato si boste vzeli čas za premislek. Potrebovali boste prostor, saj boste razmišljali o tem, kako izboljšati življenje in kako čim bolj kakovostno preživeti čas. Ne pozabite na to, da imamo usodo v svojih rokah in da smo odgovorni za lastno srečo. V večernih urah se boste pogovorili z osebo, ki vam je blizu. Zapomnite si njene besede, saj vam bodo koristile.

Strelec

Lahko da se boste odločali med dvema osebama, kar vas bo dodobra izmozgalo. Šli ste že predaleč, zato se čim prej oddaljite od vseh vpletenih, saj se iz tega ne more razviti nič več dobrega. Neko srce je že bilo prizadeto in ne dovolite, da bi bilo žrtev še več. Predvsem pa bi se lahko med njimi znašli tudi sami.

Kozorog

Danes boste izredno skrbni, odlikovalo vas bo sočutje. Po drugi strani pa vam bosta grozili preobčutljivost in muhavost, ki bi lahko v vas vzbudili kup negativnih čustev. Brzdajte se in svojo pozornost namenite pozitivnim platem življenja. Dobro bi bilo, da bi se malo spočili.

Vodnar

Danes boste polni navdiha, kar boste lahko izkoristili tako na zasebnem kot tudi na službenem področju. Upoštevajte pa tudi intuicijo. Sočutni boste do drugih ljudi, kar bo pripomoglo k boljšemu medsebojnemu razumevanju. Stres in nemir se bosta lahko pojavila v drugi polovici dneva, zato bodite takrat bolj previdni!

Ribi

Danes boste občutili veliko mero zanosa in optimizma. To bo nedvomno čas napredka, zato ga dobro izkoristite. Če boste danes organizirali neko prireditev ali zabavo, se boste odlično odrezali, poleg tega pa bo vse potekalo po načrtih. Ne bodite pa preveč ukazovalni.