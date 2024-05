Dnevni horoskop: romantičen dan za kozoroge, dvojčki boste družabni

Oven

Dan boste začeli sproščeno in brez skrbi, to razpoloženje pa se bo čez dan spremenilo. Popoldan boste izvedeli novico, ki vas bo šokirala. Sledili bodo dolgi pogovori, ki se bodo zavlekli dolgo v noč. Sledila bo slaba volja, ampak na koncu se bodo stvari uredile, saj boste sprevideli, da vaša beseda sicer šteje, ni pa odločilna.

Bik

Pazite na svoje zdravje. Že ko se boste zbudili, boste čutili, kako šibki ste. Primanjkuje vam spanca. Morda se vas loteva tudi utrujenost. Lahko celo, da se vas nevede loteva virusno obolenje, zato pazite na to, da si boste danes zagotovili dovolj počitka. Pri delu vam bodo danes okoliščine bolj naklonjene. Po delovniku si privoščite malce lenarjenja.

Dvojčka

Zvečer lahko pričakujete ogromno druženja. Kljub temu, da bo dan naporen, bo večer lepši. Najverjetneje se boste srečali s prijatelji, ki jih že dolgo niste videli. Počutili se boste odlično in nadoknaditi boste želeli vse za nazaj. Dialog in komunikacija vam ne bosta tuja. V dopoldnevu boste prisluhnili osebi, ki vam je blizu. Ponudili ji boste svojo pomoč.

Rak

Danes se boste posvečali samo delu. Bodite previdni, da se ne boste opekli pri odnosih z bližnjimi, ki menijo, da jih zanemarjate. Res je tako. Danes se boste vrgli v delo, saj boste želeli napredek takoj, morda že danes. Ne hitite. Včasih ste preveč zaletavi. Prav je, da se zavedate, da vsaka sprememba potrebuje svoj čas.

Lev

Trudili se boste, da nihče ne bi ugotovil, kaj vas pravzaprav skrbi in kdo vas poskuša vreči iz ravnotežja. Niti mnogih dogodkov boste držali v svojih rokah ter se poskušali prilagajati novim okoliščinam, ki vam ne bodo niti najmanj všeč. Pri tem vam bodo zelo pomagali člani vaše družine. Imeli boste veliko skrbi, zato pustite, da vam priskočijo na pomoč.

Devica

Imeli boste možnost videti nekoga, ki ga že dolgo niste. Verjetno bo šlo za osebo, ki veliko potuje, živi v tujini ali pa govori nekaj tujih jezikov. Poskušali boste obnoviti čustveno zvezo. Poslovni stiki vam bodo že danes predstavljali izziv. Pripravite se za jutri in pazite, da se ne boste zamerili osebi, ki ima velik vpliv.

Tehtnica

Velika verjetnost je, da boste danes imeli intenzivne in skrivnostne sanje, ki bodo malo osvetlile zapletene odnose. Kasneje lahko podrobnosti zapišete v beležko in jih podrobno analizirate. Sporočila sanj vam bodo odgovorila na mnogo vprašanj, če boste le vedeli, kje iskati. Obkroženi boste z ljubečimi ljudmi, ki vam bodo pripravljeni pomagati.

Škorpijon

Družabni dogodki vas bodo popeljali v svet umetnosti, predvsem televizije, filma in grafike. Obkroženi boste z moderno tehnologijo. Ti ljudje vam bodo zagotovili dragocene podatke in zveze, ki bodo pripomogle k vaši karieri, še posebej na področju umetnosti. Bodite pozorni in predvsem uživajte v večeru ter pri spoznavanju novih ljudi.

Strelec

Posvečali se boste stvarem, ki vas že dalj časa veselijo, a prej niste imeli priložnosti za to. Naj bo to slikanje, glasba, ples ali ustvarjalno pisanje; popolnoma se boste prepustili. Ustvarili boste svoj domišljijski svet, kjer boste najbolj varni. Če se boste kdaj želeli bolj resno ukvarjati s temi konjički, imate velike možnosti, da vam bo to tudi uspelo.

Kozorog

Svoje misli danes zadržite zase. Hrepeneli boste po potovanjih in avanturah. Če že ne morete potovati, se vsaj odpravite na krajši izlet v naravo. Nadihali se boste svežega zraka, kar bo vsekakor pripomoglo jasnejšim mislim. V ospredju bo predvsem ljubezen in romantika. Sprostite se. Če nič drugega, boste vsaj preživeli lep dan.

Vodnar

Spoznali boste vrednost svojega doma. Če še nimate svojega lastnega stanovanja ali hiške, pa to želite imeti, potem že danes malce povprašajte naokoli in preglejte ponudbe. Vlaganje v nepremičnine ali zemljišča se na dolgi rok finančno zelo izplača. Vsekakor pa dobro premislite, kajti ne bo dobro, če boste pretirano zaupljivi in nepremišljeni.

Ribi

Zelo verjetno je, da boste danes v svojem domu organizirali nekakšno srečanje. Med gosti se bo znašel tudi kdo s področja astrologije, metafizike in umetnosti. Vključeni boste v zanimive pogovore in razprave. Poskrbite, da bo dovolj hrane in pijače za vse goste. Na koncu boste bolj tesno povezani z njimi kot pred začetkom srečanja.