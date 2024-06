Oven

Na delovnem mestu se bo za vas končno odprlo novo poglavje. Čaka vas možnost napredovanja, toda pred vami je boj. Boriti se boste morali za položaj, ki ga želite pridobiti. Saj veste, da brez truda ne gre, kajne? Pred vami je zelo svetla prihodnost na področju financ in dela. Veselite se je. Zdravje: pripravite se na padec odpornosti.

Bik

Čutite, da na delovnem področju niste prišli tako daleč, kot ste dejansko mislili in si želeli. Dozdeva se vam, da si zaslužite več. Potrudite se in na previden način namignite nadrejenemu. Le tako bo možen premik. Ne izolirajte se od prijateljev, saj boste kmalu potrebovali njihov nasvet. Ekonomska problematika vas še vedno ovira, toda kmalu lahko pričakujte izboljšanje.

Dvojčka

Na profesionalnem področju imate cilje in načrte, ki so uresničljivi. Prav je, da ste ambiciozni. Čaka vas odlična prihodnost na delovnem mestu. Bodite pogumni! Četudi boste naleteli na ovire, se jih ne bojte. Soočenje z njimi bo zares uspešno. Sicer pa danes bodite zelo previdni z denarjem. Pojavili se bodo nepričakovani stroški.

Rak

Danes boste spoznali nekaj novega glede poslovanja in financ. Toda vse niti ne bodo v vaših rokah. V projekt boste vložili ogromno truda. Nič ne bo narobe, če boste več zahtevali tudi od osebe, s katero sodelujete. Na delovnem mestu boste delovali samozavestno. Vzdušje bo odlično! Bodite pozorni pri financah. Ne sklepajte večjih poslov, saj bi bili prav vi na slabšem.

Lev

Na delovnem mestu boste prejeli dobro novico. Mislili ste, da to ni mogoče, toda motili ste se. Vsekakor lahko pričakujete pozitiven premik, zato boste danes zelo navdušeni. Čaka vas napornejše obdobje, ki pa mu boste kos. Držite se svojega ambicioznega načrta Zdravje: pazite na to, da se ne bodo pojavili stari simptomi.

Devica

Danes vam bo postalo jasno, da niste tako fit, kot bi lahko bili. Tudi nekdo, ki vam je blizu, bo moral ponovno pričeti z dnevno telovadbo. Najbolje bi bilo, da bi se skupaj odpravila v fitnes. Nikoli ni prepozno. Rezultati bodo vidni šele čez nekaj časa, toda telovadba bo izboljšala vašo duševno in fizično kondicijo.

Tehtnica

Danes bo potovanje glavna tema dneva, razmišljali boste o dopustu ali daljših počitnicah. To bo pravi čas, da se posvetite gibanju. Stvari bodo napredovale kot načrtovano. Vsekakor pa si morate vzeti čas za ogled narave, kar vam bo razkrilo prijetno presenečenje. Dan bo vsekakor odličen.

Škorpijon

Komunikacija z bližnjimi prijatelji in romantičnim partnerjem bo še posebej dobra, saj boste bolj v stiku z ljudmi, ki so vam blizu. Otroci bodo lahko bili tudi vir vaše zabave. Vaša kreativnost in inspiracija bosta močni, zato bo to idealen dan za zagon novega projekta. Vaše navdušenje in optimizem vas bosta pognala do novih dosežkov.

Strelec

Nedavni uspeh vas bo vodil do novih idej, kar bo na splošno izboljšalo vaše stanje. Danes boste še posebej odločni in samozavestni glede vaše prihodnosti. Vaši načrti se bodo dobro iztekli. Začutili boste tesnejšo povezanost z družino, saj bo nivo vaše intuicije visok, zato boste lahko zaznavali misli in občutke drugih. Vaša kariera je na dobri poti, prav tako razmerja.

Kozorog

Običajno poskušate videti stvari na logičnem in intelektualnem nivoju, a danes vas bo moč vaše intuicije presenetila. Vaša komunikacija bo bolj subtilna kot besede. Danes boste najverjetneje zelo optimistični, navdušeni in zelo navdihnjeni glede na vse okoliščine. Nadaljujte po vaši poti.

Vodnar

Vaš navdih bo danes povečan. Danes boste veliko svojega časa porabili za analiziranje idej, ki se vam bodo porajale. Ste intuitivni po naravi, a danes bo vaše mišljenje delovalo na visokem nivoju. Zapišite si prav vse zamisli. Ne pozabite na papir in svinčnik. Vseh idej in sanj se boste kasneje želeli spominjati.

Ribi

Dobili boste napačno informacijo o denarju, prišla bo od osebe, ki se drugače spozna na to področje. To bo lahko bil bankir, upnik, naložbeni svetovalec ali celo bližnji prijatelj ali sorodnik. Kdorkoli že bo, ne ubogajte tega, kar vam bo oseba rekla. Preglejte vsa dejstva, preden se boste za karkoli odločili.