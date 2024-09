Oven

Kronična utrujenost in nejevolja se vam bosta danes zelo poznali, zato boste neučinkoviti in počasni, kar določenim ljudem ne bo ustrezalo. Ne razburjajte se, da ne boste povzročili nepotrebnih sporov in prepirov, saj jim ne bi bili kos in bi samo slabo vplivali na vaše ambicije in odnose.

Bik

Finančno stanje se izboljšuje, a vseeno ne pretiravajte z nakupovanjem in nepotrebnim razsipanjem. Če že, rajši plačujte z gotovino, tako boste vsaj natančno vedeli, koliko ste porabili in boste imeli mejo. Shranjujte račune, kajti lahko se vam zgodi, da boste prekoračili dovoljen proračun in boste morali določene stvari vrniti.

Dvojčka

Nikar ne precenjujte sebe in svojih sposobnosti. Že mogoče, da se vam delo, ki ga opravljate, zdi prelahko, a nikar ga ne opravite hitro in z levo roko. Morebitne napake bi potem še dolgo popravljali, kar bi vam vzelo ogromno dragocenega časa. Raje se danes malo bolj osredotočite in poglobite v celotno zadevo.

Rak

Preživeti čas za računalnikom vas bo utrudil, močno bo zmanjšal vašo koncentracijo, zato se boste odpravili na krajši sprehod, kjer si boste razbistrili misli. Nikar se toliko ne trudite dokazovati, vaši nadrejeni že vedo, da ste dober in poslušen uslužbenec. S pretirano ambicioznostjo si boste le načeli zdravje, umirite se.

Lev

Razdajali se boste na vse strani, a ne boste dosegli pravega učinka. Kljub trudu in vztrajnosti boste precej neopaženi, kar vas bo zelo motilo in vam bo kradlo energijo za dodatno delo. Ne bodite presenečeni, če bodo v prihajajočem tednu na čelo določenega projekta postavili nekoga drugega namesto vas.

Devica

Vse bo v vaših rokah, le odločiti se boste morali sebi v prid. Danes zanemarite sodelavce, prijatelje in tuja čustva, ampak mislite le nase in na svoje potrebe. Čeprav se sliši zelo sebično, boste samo na ta način končno ujeli svoje sanje, dosegli cilj in napredovali. Ljudje vas bodo sicer gledali postrani in z zavistjo, a malce konkurence še nikomur ni škodilo.

Tehtnica

S skupino sodelavcev združite moči. Naj vam ponudijo svoje znanje in sposobnosti. Kar se boste naučili, vam bo koristilo v prihodnje, kajti prihajajo pozitivne spremembe. Družite se s sosedi in prijatelji. Ne sanjajte o potovanjih, temveč uresničite svoje cilje. K temu vas bodo spodbujali tudi ljudje, ki jih boste danes srečevali. Sledite svoji intuiciji.

Škorpijon

Ste mojster duhovnosti in živahnosti. Če bo danes želel kdo z vami govoriti o kakšni težki temi, ga zavrnite, saj boste preveč zaposleni. Ne boste ga zavrnili zato, ker bi prezirali njegove skrbi, a danes bo vaša energija najbolje porabljena v okviru poslovne socializacije. Vaše verbalne spretnosti bodo enkratne.

Strelec

Resno mentalno delo in analize bodo danes v ospredju. Kasneje pa boste naredili zelo dober prvi vtis na nekem socialnem srečanju. Z delikatnimi finančnimi interesi morate upravljati v rokavicah. Hodite po stari, poznani poti in bodite pozorni na to, kaj je novo. Spremembe sprejmite z odprtimi rokami.

Kozorog

Vaše razpoloženje se iz dneva v dan izboljšuje, kar vas zelo veseli in prav tako ljudi okoli vas. Še naprej boste zadovoljni, srečni ter zdravi. Z rednimi pregledi pri zdravniku ste dosegli, da sta se zdravje in počutje izboljšala, vitalni ste in polni pozitivne energije. Nadaljujte z vsakodnevno telovadbo in zdravo prehrano.

Vodnar

Prosti čas boste še najraje preživljali s svojo družino ali otroki. Tudi če še nimate svojih, se boste zabavali z nečaki, nečakinjami, morda z otroki prijateljev in znancev. Igrali in veselili se boste z njimi in se spomnili svojih otroških dni, ko ste razposajeno tekali po dvorišču družinske hiše. Takrat ste še bili svobodni in brez vseh obveznosti.

Ribi

Z diplomatskimi spretnostmi boste v odnose s sodelavci vnesli korenite spremembe, ki bodo omogočile jasno organizacijo in razdelitev dela. Del zasluženega denarja vložite v vrednostne papirje, še prej pa se posvetujte s strokovnjakom iz finančnega področja. Nadzorujte povišano potrebo po alkoholu in gaziranih pijačah.