Oven

Danes si privoščite počitek. Presenetili boste sami sebe, saj niste vedeli, da ste lahko mojstri lenarjenja. Naberite si nove zaloge energije, saj bo že jutrišnji dan zelo naporen. V ospredje bo stopil razum, kar vas bo lahko tudi zelo utrudilo. Naj bo ta dan poln prijetnih trenutkov! Še vedno pa pazite tudi na finance.

Bik

Tudi danes boste zamišljeni. Ideja, ki se vam bo porodila v mislih, bo seveda uresničljiva, vprašanje pa je, ali ste dovolj drzni, da jo boste tudi izpeljali. Danes lahko pričakujete obisk prijatelja ali znanca, ki vas bo navdušil s prijetno novico. Posvetite svoj čas družini in skupnim pogovorom, saj kadar imate veliko dela enostavno ne utegnete. Počutje: pazite na prebavila.

Dvojčka

Danes boste svet videli bolj pasivno. Kljub temu, da boste v domačem krogu, bodo vaše misli daleč proč. Res je, da pri delu ni vse tako, kot bi moralo biti, toda najbolje bi bilo, da bi ohranili upanje in optimizem. Današnji dan izkoristite za sprostitev, odpravite se v naravo in ponovno odkrijte vaš notranji jaz. Fizična aktivnost vam bo dobra dela. Poiščite pot nazaj k sebi.

Rak

Še vedno boste razmišljali o težavi na delovnem mestu. Ne odlašajte več dolgo. Danes dobro premislite o težavi in se z njo soočite. Ko boste našli alternativno odločitev, se vam bo odvalil kamen od srca. V večernih urah lahko pričakujete obilo prijetnih trenutkov. Večer bo namenjen druženju z bližnjimi. Prisluhnite jim, saj jih do sedaj niste dovolj pozorno poslušali. Samski boste prejeli prijetno sporočilo. Končno boste deležni pozornosti, na katero ste že dolgo čakali. Spoznali boste, da nas življenje lahko preseneti na vsakem koraku.

Lev

Razočaranje na osebnostnem področju vam bo kratilo spanec. Čas je, da sprejmete, da na svetu ne obstajajo le dobri in iskreni ljudje. Prenehajte sanjariti. Poiščite način, s katerim se boste odzvali. Bodite velikodušni, saj boste tako presenetili nasprotnike. Tudi danes bodite previdni, ko bo šlo za denarne zadeve. Namenite čas družini!

Devica

Nebo vašega družinskega življenja se bo razjasnilo. Napete situacije in odnosi se bodo umirili, kar vam bo dalo občutek varnosti in zaupanja v bližnje. S prijatelji boste prav tako imeli zelo pristen odnos. Vezali vas bodo skupni interesi in na skupnih izletih boste še posebej vi zelo uživali.

Tehtnica

Skrbelo vas bo zdravje starejšega člana družine, a njegovo stanje se bo izboljšalo, vi pa si boste lahko oddahnili. Dan bo prinesel družinsko slavje ali skupno kosilo, v katerem boste zelo uživali. Nekateri boste to izkoristili za objavo pomembnih novic ali predstavitev svojih načrtov. Pričakujte prehodne zdravstvene težave.

Škorpijon

Prebudilo se bo vprašanje nasledstva ali skupne lastnine. Današnji vplivi vam ne bodo šli na roko, zato se ne zapletajte v takšne in podobne teme. Namesto dogovora bi lahko dobili prepir in nerazumevanje. Veliko vam bodo pomenile zabave, uživali boste v neobveznih pogovorih z veliko humorja ter medosebnega razumevanja.

Strelec

Občutili boste težo in pritisk na številnih življenjskih področjih. Malo bolj napeti kot običajno bodo tudi odnosi v poslovnih krogih. Sodelavci ne bodo srečni zaradi vaših ambicioznih načrtov, a vi boste odločno vztrajali pri odločitvi, da boste vse naloge končali pred rokom. Pazite na prehrano.

Kozorog

Dan izkoristite za potovanje ali odhod na krajši oddih, še posebej z otroki in prijatelji. K situacijam začnite pristopati na nov, svež način. Poslovne zadeve bodo zahtevale večjo posvečenost, ki bo obrodila sadove. Zdravje in forma bosta podlegli vzponom in padcem. Imunski sistem bo oslabljen, aktivirale se bodo kronične bolezni in alergije.

Vodnar

Danes se posvetite svojemu domu in nekaj vložite vanj. Če načrtujete prenovo stanovanja ali hiše, boste zapravili več od načrtovanega oziroma več, kot sploh imate. A ne oklevajte in si denar izposodite od družine ali prijateljev, saj se vam bo takšna investicija izplačala. Izpolnite dano obljubo.

Ribi

Širili boste idejo o tem, kako se da zaslužiti nekaj dodatnega denarja. Dan bo dober, da poberete svinčnik in pričnete pisati o vaših izkušnjah. Prelijte vaše misli na papir. Tisti, ki berejo vaše zgodbe, so nenavadno navdušeni nad vašo poštenostjo in naravnim načinom pisanja.