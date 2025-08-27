Oven

Osredotočite se na splošno počutje in vitalnost! Vašemu telesu primanjkuje energije, zato boste morali napolniti baterije. Lenarjenje si lahko privoščite kasneje, zato ne oklevajte več. Sedenje lahko slabo vpliva na počutje, prav tako pa boste morali začeti paziti na odvečne kilograme. Delovni dan bo danes minil zelo hitro.

Bik

Pred vami je obetaven dan na področju dela. Preobremenjeni boste s službenimi obveznostmi, toda ne skrbite, saj se boste z njimi uspešno spopadli. Rezultati mogoče ne bodo vidni takoj. Počasi se daleč pride, zato ne bodite neučakani. Čaka vas zanimiv večer, saj si boste dali duška po napornem delovniku.

Dvojčka

Ves dan boste zelo osredotočeni na delo, zato naj vas nikar ne spravijo s tira tisti, ki bodo imeli načrte, da je treba nekaj narediti na hitro. Bodite previdni pri komunikaciji. Proti koncu dneva se bodo v vaše misli lahko vrnili spomini iz preteklosti. To vas bo lahko malce zmedlo in polni boste nasprotujočih si zamisli.

Rak

Poskušajte nadzorovati prekomerno zapravljanje, odločite se za varčevanje. Skupinski podvigi na poslovnem področju vam bodo v prihodnje prinesli velike dobičke. Dan bo primeren tudi za razreševanje konfliktov in nesoglasij s partnerjem. Oba sta se pripravljena malce prilagoditi in ustreči drug drugemu. Ne zapravite te odlične priložnosti.

Lev

Nikar ne zamudite poslovne priložnosti, čeprav se vam zdi, da ji ne boste kos. Le če boste sprejeli izziv in dali vse od sebe, boste lahko napredovali in uresničili svoje ambicije. Začnite se zavedati, da ste veliko bolj močni, kot se vam zdi. Ste tudi zelo sposobni. To morate dokazati samo še sebi, drugi so to že opazili.

Devica

Ne bodite pa presenečeni, če vas bo nekdo nečesa obtožil. Več ali manj ne boste imeli veliko možnosti, da bi kaj naredili proti temu, ampak enostavno to sprejmite in pojdite naprej. Naredite vse, da boste obdržali pozitivnost. Ne izgubite samozavesti samo zato, ker nekdo drug ne bo odobraval vašega načina reševanje stvari.

Tehtnica

Vaša agresivna narava bo danes še posebej močna, zato bodite previdni. Čeprav bo to dobro, saj boste odločni in boste zato lahko dokončali obveznosti, pa bo problem v tem, da boste imeli težnjo po tem, da bi hodili po prstih drugih ljudi v času procesa. Bodite skrbni do čustev drugih in jih ne razburjajte.

Škorpijon

V vaši naravi je, da želite vključiti vse v vaše plane. Zato tekate naokoli, da se prepričate, da je za vse lepo poskrbljeno. Več kot verjetno bo na dan spet prišla vaša skrbeča stran, zato kar svobodno razdajajte to ljubezen. Samo bodite previdni, da ne boste žrtvovali preveč, ko boste skrbeli za druge. Pomislite tudi nase!

Strelec

Spoznali boste, da imate nadvse močno voljo. Ko boste enkrat pognali kolesje, se vas ne bo dalo več ustaviti. Ljudje vas bodo obtožili, da ste preveč zahtevni, želeli bodo poiskati lažjo pot ven, a v tem času bo to težko. Edina stvar, ki vam bo lahko danes otežila pot, bo oseba s preobčutljivo čustveno naravo.

Kozorog

Težko boste spremljali partnerjeve zamisli in postopke. Begal bo vse okoli sebe, prav tako tudi vas. Vajina zveza bo zaradi tega zelo nestabilna in nestalna. Nič ne boste izgubili, če se boste malce bolj posvetili določenim slabim stranem znotraj razmerja. Morda se boste znašli na nekem novem začetku.

Vodnar

Danes boste bolj povezani z vašo strogo stranjo kot pa čustveno. Najverjetneje bo to vodilo do nekaterih konfliktov. Bodite previdni, da ne boste preveč agresivni do ljudi, ki vam bodo želeli samo pomagati. Pazite, da ne boste prizadeli nekoga, ki vam je blizu. Bodite nadvse previdni.

Ribi

Danes boste pripravljeni končati odnose, ki ne izpolnjujejo vaših čustvenih kriterijev ali pa vas prekomerno utrujajo in izčrpavajo. Dovolj boste imeli zakulisnih iger in neiskrenosti. Skrivnosti boste želeli spraviti na površje, vrniti izgubljeno gotovost in bolj jasno spoznati, kaj drugi želijo od vas in ali jim to lahko nudite.