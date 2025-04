Oven

Danes bodite samoiniciativni in pogumni. V službi samozavestno predstavite ideje, ki so se rodile v vaši glavi, saj se vam lahko nasmehne sreča. Uspeh, ki ga lahko dosežete z njimi, bo ogromen, predvsem pa vam bo prinesel pozitivne spremembe na finančnem področju. V zvezi bodite potrpežljivi.

Bik

Današnji dan bo primeren za izražanje sočutja in občutkov vseh vrst. Nadvse intuitivni boste, kar vam bo močno pomagalo pri razumevanju ljudi okoli vas. Tudi sami boste prejeli pomoč, v kolikor jo boste potrebovali. Nikar ne držite svojega nezadovoljstva v sebi, saj si boste nakopali zdravstvene težave.

Dvojčka

Še posebej v prvi polovici dneva se vas utegneta polotiti neprilagodljivost in trma. Partner ne bo nič kaj navdušen nad vašim obnašanjem, zato dobro premislite o vsaki besedi, ki jo boste izrekli. V sebi boste odločni in močni, nasprotovanje vas ne bo ustavilo. Uspešno boste izpeljali vse, kar si boste zadali. Odlično!

Rak

Prestrogi ste do ljudi, ki jih imate okoli sebe. Če boste še naprej tako ukazovalni, vas utegne nekdo zapustiti, saj enostavno ne bo zdržal pritiska, ki ga izvajate. Omehčajte se, preden bo prišlo do večjih konfliktov. Vaše trenutno finančno stanje vam ne dopušča prevelike svobode, vendar bo kmalu drugače.

Lev

Delo bo za vas v današnjem dnevu popolnoma postranska dejavnost, saj si boste želeli najti le mir v sebi. Ljudem okoli vas ne boste posvečali pozornosti, saj se vam bo zdelo, da vam samo jemljejo energijo. Poiščite družbo, v kateri se boste sprostili in pozabite na vsakdanje skrbi. Oddahnili si boste.

Devica

Na vso moč si boste želeli nekaj doseči, vendar vam okoliščine danes ne bodo naklonjene. Slabe novice boste doživljali zelo osebno. Vseeno pa danes ničesar ne počnite na silo, saj boste s tem povzročili le škodo. Raje mirno in potrpežljivo počakajte na razplet dogodkov. Prijateljem namenite več pozornosti.

Tehtnica

Današnja nenadna odkritja vam lahko prinesejo določeno srečo na denarnem področju. Če se vam bo utrnila neka posebna ideja, je nikar ne spustite iz glave. Zapišite si jo. Z bližnjimi ali s starejšo osebo se pogovorite o njenih možnostih in ne dovolite, da vam nekdo zavistno prepreči njeno uresničitev.

Škorpijon

Danes boste imeli opravka z neko sposobno, odločno in iznajdljivo osebo, ki vam bo pomagala najti pot iz zagate ali pa se bosta skupaj lotila neke večje zadeve. V vsakem primeru bo sodelovanje nadvse uspešno, zato lahko postavite vse svoje dvome na stran. Položaj boste popolnoma obvladovali.

Strelec

Nekaj se bo za vedno končalo, kar vas ne sme preveč pretresti, saj se morate zavedati, da se vam bodo s tem odprla mnoga nova vrata. Bodite odprti za spremembe, ki so pred vami in novosti, ki v vaše življenje prinašajo svežino. Še prej pa morate narediti prostor zanje, zato pričnite pospravljati.

Kozorog

Bolj kot naporno delo vas bo danes izčrpala rutina, kar vas bo spravilo v še posebej slabo voljo. Nujno potrebujete neko spremembo, zato sami sprožite val dogodkov, ki jo bodo povzročili. Zvečer pa le zapustite objem doma in se odpravite v mesto. Samske morda čaka presenečenje.

Vodnar

Nikar ne hitite preveč in ne poskušajte vsega doseči takoj. To vam ne bo prineslo pravega zadovoljstva, zato glejte, kako se boste stvari lotili. Danes boste potrebovali veliko potrpljenja. Še posebej v drugi polovici dneva utegne priti do nekega nesporazuma, ki vas ne bo pustil ravnodušne.

Ribi

Do svojega partnerja boste nadvse strogi, na trenutke pa tudi gospodovalni. Še pravi čas spremenite takšno obnašanje, če se le da. Vedite, da vaši najbližji niso odgovorni za nesrečno situacijo, v kateri ste se znašli. Na splošno je pred vami uspešen dan, še posebej na finančnem področju.