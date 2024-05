Oven

Danes boste prišli do spoznanja, da ste še vedno zelo srečni. Mislili ste, da boste srečni samo, če boste dobili več. Kar se morate naučiti je, da v življenju ne rabite veliko za srečo. Večina od nas že ima tisto, kar potrebujemo, da so naša življenja srečna. Znebite se stvari, ki jih ne želite, da boste srečnejši. Odločitev leži na vas.

Bik

Postavili se boste v prav poseben položaj. Poskusite stvari narediti malo drugače, čeprav bodo vse spremembe enako dobre. Ne bodite prezahtevni do sebe, ampak enostavno sledite vašemu naravnemu občutku brez pričakovanj, kar vam bo dovolilo, da boste lahko vključili nekaj spontanosti v vaše aktivnosti. Poskrbite, da boste uživali, kot ste nekoč že.

Dvojčka

Spoznali boste, da izgubljate interes za stvari, ki so vam včasih nekaj pomenile. V realnosti nič nima pomena, razen tiste stvari, na katere se oseba naveže. Interes se izgubi, ker druga stvar dobi več pozornosti in je bolj pomembna. Otroci dajo pomen stvarem skozi njihovo domišljijo in tega se moramo odrasli ponovno naučiti, da se izognemo cinični miselnosti.

Rak

V skrbeh ste bili neupravičeno, saj se je situacija, ki vas je razjedala, obrnila na pravo pot. Prav pa je bilo, da ste naredili čisto vse, kar je bilo v vaši moči, da bi bil rezultat na koncu za vse čim bolj pozitiven. Na srečo se je vse obrnilo dobro in sedaj ste lahko mirni. Oddahnite si in se sprostite.

Lev

Danes boste žalostni, potrti in osamljeni. Ker ste prepričani, da morate srečo iskati naokoli, ne pa v sebi, boste razočarani. Ne izogibajte se družbi, prijateljem in sorodnikom, saj bi bilo danes za vas to celo škodljivo in ob koncu dneva bi lahko postali depresivni. Pojdite v družbo, lažje vam bo.

Devica

Danes se vam bo veliko dogajalo. Zjutraj še niti zaslutili ne boste, da bo dan tako pester. Popoldan pa boste precej nemirni in razmišljali boste, kam bi pobegnili na krajši izlet. Nemirnost se bo proti večeru polegla, pazite le, da ne boste slepili in zavajali sami sebe. Pričakujte prijateljev obisk.

Tehtnica

Neke okoliščine vam bodo veliko bolj jasne kot prej. Tudi vi sami boste drugim dali vedeti, da niste le siva miška, ki čaka na najprimernejši trenutek. Zaradi nekega dvoma ali razdvojenosti boste sicer zelo nervozni, vendar se boste le odločili za nek premik, s katerim ste dolgo odlašali.

Škorpijon

Bodite danes prijazni do vseh. Pokažite svojo odprtost in svobodno srce. Prijaznost ne stane veliko, a vendar naredi veliko dobrega. Ob srečanju z drugimi boste tako v njih prebudili radost in tudi oni vas bodo napolnili z njo. Vsa ta prijaznost se vam bo vrnila z dobrim in tako dan ne bo izgubljen. Izžarevali boste toplino.

Strelec

Dobili boste nasvet od nekoga starejšega. Ko boste želeli nekaj narediti, boste naleteli na nekoga z avtoriteto, ki vam bo povedal, kaj nekdo drug misli o vas. Pozorni bodite na nasvet. Obstaja pa tudi druga stran zgodbe, ki bi jo mogli vzeti v obzir, če želite, da se bodo stvari postavile nazaj v ravnovesje.

Kozorog

Čustva danes ne bodo tako dobrodošla kot ponavadi. Zavedajte se, da boste morali na stvari postaviti blažilnik, da boste pridobili spoštovanje ljudi okoli vas. Znižajte ton in vzemite v zakup pomembnost realnosti in stabilnosti. Močne sile vas bodo vlekle na nižji nivo, uprite se jim.

Vodnar

Pojavilo se bo nekaj napetosti, ko boste poskušali stabilizirati vaša čustva. Na delu bo lahko bila sila, ki bo neosebna in samostojna. Bolj ali manj bo ta sila vplivala na to, kako se boste počutili in kako dobro boste opravljali vaše delo. Držite se svojih dolžnosti, ostanite na realnih tleh.

Ribi

Povečali se bosta vaša mentalna in telesna aktivnost. Čim več se gibajte in pametno izkoristite vse svoje potenciale. Uporabite svojo intuicijo, še posebej ko boste želeli prodreti v namere sodelavcev, katerim ne verjamete ali pa jih ne poznate dobro. Poskušajte poiskati kompromis, tako bo veliko bolje.