Oven

Občutek boste imeli, da ste se znašli v stiski. Vse vam bo šlo narobe. Najbolj od vsega pa bo trpela ravno ljubezen. Če imate partnerja, se lotita izčrpnih pogovorov, saj vaju bo le to rešilo. Samski pa boste danes še malce nemirni. Potrpite, kmalu se bo vse obrnilo na bolje.

Bik

Že zjutraj se posvetite obveznostim ali aktivnostim, ki vas pomirjajo. Z malo sreče vam bo danes uspelo ohraniti vedro počutje, čeprav se stvari ne bodo odvijale tako, kot si boste želeli. Spoznali boste, da s pozitivnim pristopom tudi neželene situacije niso tako tragične. Zvečer boste nenavadno čutni.

Dvojčka

Obstaja velika verjetnost, da boste danes pokazali svoj nezadovoljni obraz. Zjutraj boste še kipeli od sreče, zato skušajte obdržati jutranjo dobro voljo tudi kasneje. Kovali boste nove načrte, s partnerjem ali brez. Zvečer pa se izognite prepirom, da ne boste podrli vsega ustvarjenega.

Rak

Danes se kar ne boste mogli otresti glavobola, ki vas bo vztrajno spremljal vse od jutra. Poskušajte se sprostiti in pozabite na hude skrbi, ki vas težijo zadnje dni. Verjemite v dobro in vse se bo izšlo tako, kot je prav. K sreči imate okoli sebe veliko ljudi, ki jim lahko zaupate.

Lev

Čas je vaš gospodar. Vendar pa je tudi skrajni čas, da se posvetite obveznostim izven dela. Če že dolgo niste obiskali staršev ali kakšnega drugega sorodnika, bo danes več kot primeren dan, da to storite. Vašega obiska bodo več kot veseli. Pomanjkanje gibanja vam utegne prav kmalu povzročiti prve težave.

Devica

Nekdo bo od vas zahteval odkritost, vendar vam to nikakor ne bo šlo od rok. Naj vas ne bo strah povedati, kar veste, saj bo to le dobro za vas. Če vas je strah, da ne boste nekoga izdali, pa morate sami presoditi, kako daleč boste šli. Ne glede na vse, glejte, da boste ostali zvesti svojim načelom.

Tehtnica

Danes boste še bolj disciplinirani in organizirani kot običajno. Delovne obveznosti vam bodo šle odlično od rok, prav tako vse na zasebnem področju. Priporočljivo je le, da v svoje ljubezensko in partnersko življenje vpeljete več spontanosti. To vam bo prijetno popestrilo vsakdan.

Škorpijon

V službi boste končno zaključili z nečim, kar vam je jemalo ogromno energije. Ponosni boste nase in prav je tako. Večer boste preživeli notranje pomirjeni, saj boste vedeli, da je najtežje za vami. Če vam bo prijala družba, pojdite na nek družaben dogodek. Uredite se.

Strelec

Če ne vidite rešitve, se obrnite na tiste, ki vam lahko pomagajo. V službi je situacija dosegla vrelišče in le nadrejeni vam lahko pomagajo, da se boste izvili iz nje. Naj vas ne bo strah zaprositi za pomoč, saj so na vaši strani. Zvečer boste izmučeni, zato se s partnerjem posvetita lenarjenju.

Kozorog

V svojem poklicu že dalj časa bijete boj za obstanek. Tudi danes bodite previdni in natančni pri opravljanju svojega poslanstva. Težite k popolnosti in ničesar ne naredite polovično. Z denarjem ne boste imeli težav, le ne ukvarjajte se preveč s finančnimi težavami drugih. Ne utapljajte slabe volje v alkoholu. So še druge poti, ki vas lahko pomirijo.

Vodnar

Danes boste širili svoje znanje in prav zaradi tega boste že kmalu naleteli na odličen odziv s strani nadrejenih. Z denarjem ne boste varčevali, postavite pa si realne meje, sicer boste že čez nekaj dni obžalovali svojo razsipnost. Zdravje bo tudi danes solidno in brez večjih sprememb, če pa se bodo pojavile, jih ne ignorirajte.

Ribi

Pogum in odločnost vam bosta omogočila, da boste uresničili marsikateri načrt, ki se vam je še pred kratkim zdel nemogoča misija. Ob načrtovanju se poskušajte postaviti v kožo drugih. Izkoristite današnji dan in del zasluženega denarja naložite za slabše čase. Razposajenost vam bo dvignila razpoloženje in poskrbela za dobro počutje.