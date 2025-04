Oven

Po dolgem času boste ponovno zadovoljni s finančnim stanjem, saj se bo kar precej izboljšalo. Končno boste želi sadove vašega dela, na vas pa bodo zelo ponosni tudi domači. Nekaj se utegne zaplesti le na čustvenem področju, vendar boste z razumskim pristopom rešili situacijo.

Bik

V vas bo danes prevladoval globok notranji mir, srečo in zadovoljstvo pa boste izžarevali že samo s svojo energijo. Izredno zaželena družba boste, še posebej, če vas čaka neko dogajanje v družinskem krogu. Pričakujte, da boste ravno vi poskrbeli za dobro voljo. Naberite si moči za jutrišnji dan.

Dvojčka

Danes boste nadvse aktivni na mentalnem področju, saj boste nenehno razmišljali o spremembah, ki bi jih lahko uvedli. Posel, s katerim se ukvarjate, vam ponuja ogromno priložnosti, ki jih ne gre zamuditi. Na zasebnem področju pa boste morali biti malenkost bolj potrpežljivi, če želite zadovoljive rezultate.

Rak

Obstaja velika verjetnost, da je vaš pristop k težavam napačen. Bodite kritični do sebe. S partnerjem se boste vezani ponovno zapletli v prepir. Dobro premislite, če je sploh še smiselno graditi odnos, v katerem neprestano prevladujeta boj in vojna. Razmislite o prehranjevalnih navadah.

Lev

Čeprav tega ne boste pričakovali, bo danes ugoden dan za poslovni napredek. Vaša zbranost bo dosegla vrhunec, zato bodo naloge za vas pravi mačji kašelj, poleg tega pa lahko uvedete tudi neke pomembne spremembe. Danes bodite tudi v zasebnosti pripravljeni na vse.

Devica

Danes se bosta v vas naselila mir in sreča, ki vas bosta popeljala do uspehov na vseh področjih. Tekom dneva boste z veseljem opravljali vse obveznosti, v zasebnosti pa boste zgladili nastale spore. Poskrbite pa, da se v prihodnosti ne boste razburjali zaradi nepomembnih zadev.

Tehtnica

Težko se boste otresli nekaterih predsodkov. V tej fazi pa je to nujno, saj boste le tako lahko napredovali. Omejujejo vas in onemogočajo vaš osebnostni razvoj. Z njimi ne morete doseči višje stopnje. V ljubezni se vam obetajo nepričakovane spremembe, ki vam utegnejo zamajati tla pod nogami.

Škorpijon

Polotilo se vas bo nezadovoljstvo, vendar ga boste s pomočjo prijateljev in domačih uspešno prebrodili. Najbolj vam bo pomagalo druženje, predvsem pa pogovori z vašimi najbližjimi, zato se nikar ne zapirajte vase. V drugi polovici dneva bo ozračje precej bolj primerno, saj boste občutili mir in zadovoljstvo.

Strelec

Danes bodite nadvse potrpežljivi. Kaj hitro se namreč utegnete zaplesti v prepir, ki ne bo obrodil nikakršnih sadov. Tudi v partnerskem odnosu lahko nastanejo težave, če boste pričakovali, da bo partner ustregel vsaki vaši želji. Bodite pozorni na neko novo osebo, ki se bo pojavila v vašem življenju.

Kozorog

Danes je več kot primeren dan za druženje. Pokličite prijatelje in nikar ne ostanite zvečer doma, saj boste le še bolj nejevoljni. Zagrabite vse priložnosti, ki čakajo na vas. Več pozornosti pa namenite tudi zdravstvenemu področju, saj v zadnjem času vaše počutje ni najboljše. Bodite pozitivni.

Vodnar

Situacija se bo umirjala in tekom dneva bo popuščala tudi napetost v medosebnih odnosih. To vas bo navdajalo z vedno večjim zadovoljstvom, posledično pa boste imeli vedno več energije in bolj jasne cilje. S partnerjem si bosta danes sicer nasprotovala, vendar to ne bo preprečilo uživanja v dvoje.

Ribi

Neke skrbi, ki sicer niso najbolj realne, vam ne bodo dale miru. Danes se bo izkazalo, kaj je na tem in presenečeni boste nad izidom. V vsakem primeru boste veseli nekaterih novosti, ki jih boste tudi s pridom uporabljali. Ker boste tako močno zaposleni, pazite, da ne boste partnerja in družine postavili na stranski tir.