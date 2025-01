Oven

Stvari se bodo spremenile in znaki bodo danes zelo očitni. Vse, kar je včasih bilo trdno in stabilno, se bo podrlo. Vsi imamo radi, da so stvari predvidljive večino časa, a včasih je tudi dobro, da pride nekdo mimo in malo premeša stvari, da se lahko znebimo odvečnih in nepotrebnih stvari.

Bik

S problemom ste se borili kar nekaj časa. Dobili boste dragocen vpogled v celotno zadevo in še danes boste vedeli, kako jo boste rešili. Odgovor bo prišel od nepričakovanega vira. Kako boste odreagirali na novo informacijo v vaši situaciji, bo odvisno od tega, kako odprti boste za spremembe.

Dvojčka

To bo dan, ko boste imeli korist, ker se boste bolj zavedali vašega čustvenega stanja. Čeprav boste izkusili občutke, ki jih raje ne bi, nikar ne skrbite. Naučili se boste veliko o sebi, končno boste videli sebe in svoje probleme. Prilagodite perspektivo tako, da boste videli večjo sliko.

Rak

Čas bo pravi, da začnete deliti vaša čustva. Komunikacijske linije bodo odprte. Že težke teme boste obravnavali preprosto in rešili boste kar nekaj problemov. Sledite vašim občutkom in vsi problemi se bodo rešili. Vsekakor pa preden se boste za kaj odločili, dobro premislite o poti do rešitve.

Lev

Danes si privoščite počitek. Presenetili boste sami sebe, saj niste vedeli, da ste lahko mojstri lenarjenja. Naberite si nove zaloge energije, saj bo že jutrišnji dan zelo naporen. V ospredje bo stopil razum, kar vas bo lahko tudi zelo utrudilo. Naj bo ta dan poln prijetnih trenutkov! Še vedno pa pazite tudi na finance.

Devica

Tudi danes boste zamišljeni. Ideja, ki se vam bo porodila v mislih, bo seveda uresničljiva, vprašanje pa je, ali ste dovolj drzni, da jo boste tudi izpeljali. Danes lahko pričakujete obisk prijatelja ali znanca, ki vas bo navdušil s prijetno novico. Posvetite svoj čas družini in skupnim pogovorom, saj kadar imate veliko dela enostavno ne utegnete. Počutje: pazite na prebavila.

Tehtnica

Danes boste svet videli bolj pasivno. Kljub temu, da boste v domačem krogu, bodo vaše misli daleč proč. Res je, da pri delu ni vse tako, kot bi moralo biti, toda najbolje bi bilo, da bi ohranili upanje in optimizem. Današnji dan izkoristite za sprostitev, odpravite se v naravo in ponovno odkrijte vaš notranji jaz. Fizična aktivnost vam bo dobro dela.

Škorpijon

Razočaranje na osebnostnem področju vam bo kratilo spanec. Čas je, da sprejmete, da na svetu ne obstajajo le dobri in iskreni ljudje. Prenehajte sanjariti. Poiščite način, s katerim se boste odzvali. Bodite velikodušni, saj boste tako presenetili nasprotnike. Tudi danes bodite previdni, ko bo šlo za denarne zadeve. Namenite čas družini!

Strelec

Dan bo pravi za nove začetke in tega se boste zavedali, saj boste prekipevali od energije. Novi izzivi vam ne bodo predstavljali težav, kmalu lahko pričakujete finančni priliv. Stabilno finančno stanje vam bo omogočilo polnejše življenje. V večernih urah se boste zatekli k ogledu dobrega filma, morda celo k razvajanju telesa. Čaka vas miren, a družaben večer.

Kozorog

Dan boste namenili družinskemu druženju. Klepet ob kavi bo omogočil, da boste z družinskimi člani ponovno vzpostavili stik. Zgodbe minulega tedna so lahko zanimive, mar ne? Občutite to povezavo in dobro voljo. Splošno počutje bo odlično, pazite le na možnost prehlada. Odmislite delo in težave, ki jih imate na delovnem mestu. Naj vas obdaja pomirjajoč občutek.

Vodnar

Današnji dan bo idealen za učenje za test in za pisanje seminarskih nalog. Imeli boste boljšo mentalno moč kot običajno, kar vam bo pomagalo na prav vseh področjih. Zelo ste sposobni in znate razmišljati, zdaj to samo še uporabite. Vsekakor izkoristite to možnost in vse se bo odlično izteklo.

Ribi

Pazite na svoje zdravje. Že ko se boste zbudili, boste čutili, kako šibki ste. Primanjkuje vam spanca. Morda se vas loteva tudi utrujenost. Lahko celo, da se vas nevede loteva virusno obolenje, zato pazite na to, da si boste danes zagotovili dovolj počitka. Pri delu vam bodo danes okoliščine bolj naklonjene. Privoščite si malce lenarjenja.