Oven

Domači bodo živeli svoje življenje in zdelo se vam bo, da v njem ni veliko prostora za vas. Srečali se boste s staro družbo. Dobre okoliščine bodo podpirale vaše poslovne in finančne ambicije, čeprav boste notranje nezadovoljni. Padla bo delovna motivacija in določene ovire bodo blokirale uresničitev vaših poslovnih zamisli. Vse to bo le prehodna kriza.

Bik

Spočijte se od vseh nalog in obveznosti. Vzemite si nekaj časa samo zase in ga preživite mirno ter sproščeno. Jutri vas čakajo nove naloge, a nikar ne mislite na to, ampak se posvetite svojim konjičkom in dragim ljudem. Veliko boste dali tudi na svoj videz, morda si boste privoščili nekaj razvajanja.

Dvojčka

Površinski odnosi s prijatelji in družinskimi člani se bodo izboljšali, zahvaljujoč predvsem vaši pripravljenosti na pogovore. Prenehajte trmasto vztrajati pri svojih stališčih. Enostranski pogled na dogajanje vam ni prinesel nič dobrega in koristnega, samo dodatno ste se izolirali od družine in družbe. Bodite bolj popustljivi in ljudje vas bodo raje sprejeli medse.

Rak

Neodločeni ste glede nekega odnosa in se sprašujete, ali bi sploh še nadaljevali s tem ali bi se bilo bolje ustaviti, dokler je še čas in škoda ni prevelika. Morda bi bilo dobro, da bi se posvetovali z nekom, z neko bližnjo osebo. V vsakem primeru pa boste vi morali sprejeti ali odgovornost ali krivdo, pa tudi uspeh.

Lev

Danes boste čustveno in psihično vzburjeni, kar bo posledica nekega pogovora in skritih signalov. Pustite čustvom, naj zaplavajo in vas zapeljejo brez večjega napora. Ne načrtujte, kako se boste odzivali, recite tisto, kar vam bo padlo na pamet. To bo še najbolj iskreno, zato ne mislite preveč o svojih dejanjih, enostavno naredite stvari.

Devica

V današnji dan ste se zbudili osveženi in prenovljeni. Imate občutek, da lahko naredite in dosežete karkoli. In najverjetneje tudi boste, samo zavzeti se boste morali za tisto stvari, ki jo boste želeli narediti. Pazite, da se ne boste preveč naslajali. Ker imate občutek, da ste nepremagljivi, to še ne pomeni, da ste res.

Tehtnica

Vse, česar se boste lotili, vam bo šlo danes odlično od rok. Če bodo vaši bližnji manj polni energije, jim boste rade volje priskočili na pomoč. S tem pa boste postali še bolj priljubljeni, kot ste že. Razjeziti vas utegnejo le neke malenkosti, za katere bo odgovoren prijatelj. Že jutri bo vse v redu.

Škorpijon

V situaciji, ki vas čaka danes, boste malenkost nazadnjaški. Poskusite postati bolj odprti in stopite korak naprej, saj vsaka novost ni nujno slaba. Prav je, da se držite svojih načel in nazorov, vendar poskrbite, da si z njimi ne boste nakopali težav. Obetajo se vam novosti, sprejmite jih!

Strelec

Neizmerno si želite sprememb, še posebno na službenem področju. Morda imate celo občutek, da vam to delo ne prinaša več izzivov in vznemirjenja. V tem primeru zagotovo ni primerno za vas, saj potrebujete adrenalin. Nekaj več ga bo na zasebnem področju, saj vas bo partner soočil z izzivom.

Kozorog

Današnji dan vam bo omogočil nenadna odkritja in hiter razvoj dogodkov, zato se odzivajte na podlagi prvega občutka in se nikar ne obotavljajte preveč. Tako bi le izgubljali čas, vi pa ga morate nujno pridobiti. Če ne bo šlo drugače, delo potegnite pozno v noč. Kdaj pa kdaj je potrebno stisniti zobe in se žrtvovati.

Vodnar

Pričakujte spremembe v vašem delovnem okolju. Čakajo vas zahtevnejša komunikacija in posli, ki bodo zahtevali dobro informiranost in pripravljenost na prilagajanje drugim ljudem. Nenehno boste morali pomagati drugim in jim deliti nasvete. Posvetite se svojim konjičkom, tako boste veliko bolj izpolnjeni in mirni.

Ribi

Družabni dogodki vam bodo ukradli veliko prostega časa, a boste našli način, da boste združili prijetno s koristnim. Potrudite se, da vaše družinsko življenje zaradi tega ne bo trpelo. Morda vašemu partnerju ne bodo všeč bučne zabave, a ga boste uspeli nagovoriti, da se vam bo pridružil. Ob koncu dneva boste tudi sami utrujeni od druženja in telefonskih pogovorov.