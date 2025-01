Oven

Dan bo pravi za vse vrste fizične aktivnosti, zato ne odlašajte. Popestrite si ga s svojimi najljubšimi športi. Telesna vadba vam bo vrnila vitalnost in energičnost, ki se bo poznala na vseh področjih. Na delovnem mestu lahko pričakujete pozitivne spremembe. Poslušajte tudi nasvete svojih kolegov, ki vam bodo lahko še kako pomagali pri vašem novem projektu.

Bik

Počutje bo tudi danes neverjetno. Zdelo se vam bo, da ste se zbudili kot novi. Čaka vas naporen dan, še posebej na delovnem mestu. Pazite na stres, saj bo na vas vplival predvsem zvečer. Popoldan si privoščite druženje s prijatelji, ki jih že dolgo niste videli. Naporen delovnik vam je v zadnjem času to preprečeval, zato je skrajni čas, da se jim posvetite.

Dvojčka

Poskušajte danes ostati mirni. Če bo potrebno, se ugriznite v jezik. V teh dneh previdno ravnajte tudi z denarjem; včasih ste malce preveč radodarni do drugih in do sebe. Še posebej danes se izognite večjim izdatkom in naložbam. Vsakič premislite, če neko stvar res potrebujete.

Rak

Razmišljali boste o naslednjem koraku, intuicija pa vas bo vodila k pravilni odločitvi. Če čutite, da je prav, kar počnete, potem se na dajte motiti. Zaželeli si boste drugačne družbe od dosedanje, kar pa bo lahko povzročilo nekaj težav. Kar pogumno naredite korak naprej, nova poznanstva vam bodo koristila.

Lev

To bo čas, ko boste še posebej idealistični. Polni boste upanja. Zaradi duhovnih izkušenj boste v oblakih. Vaša intuicija bo tudi močna. Razmišljali boste o potovanju v oddaljene kraje ali v tuje dežele, mogoče bo povezano z duhovno tradicijo. Vsekakor počakajte dan ali dva in se pogovorite s prijatelji.

Devica

V tem obdobju boste še posebej intuitivni, optimistični in duhovni. Nad vsem boste naravnost navdušeni in to energijo usmerite tudi v pravkar pričete projekte. Vaša razmerja bodo dobra. Vaše povečano razumevanje potreb drugih vas bo naredilo sočutne in pomagali boste tam, kjer boste lahko. Uživajte v čudovitem dnevu.

Tehtnica

Danes boste bolj preprosto reševali vsakdanje težave in našli boste tudi primerne rešitve. Zavest bo zelo dejavna, po glavi pa se vam bodo pogosto podile tudi nemirne misli. Zato boste zelo utrujeni. Odlično bi bilo, če bi se končno odločili za počitek. Ne razmišljajte preveč.

Škorpijon

Trudili se boste vesti lepo, duhovito in šarmantno, a bližnji ljudje vas bodo napačno ocenili. Prepustite tudi drugim, da se obremenjujejo z zadevami, ki ne prinašajo materialnih koristi, pozitivnih učinkov ali obetavnih reklam. Vi se tokrat umaknite in poskušajte vplivati iz ozadja. Izogibajte se stresnim situacijam .

Strelec

Z določenimi dejavnostmi boste poskušali okronati svoje dosedanje zalaganje in znoj, ki ste ga vložili v neko delo. Morda boste to delali ravno takrat, ko bo vaša pozicija počasi slabela, zato se boste lahko hitro precenili. Ne odločajte se v naglici in brez podrobne analize vsega, kar bi lahko izgubili.

Kozorog

Situacija na nebu se je spremenila, iz vašega znamenja je odšlo vse negativno in občutite veliko razbremenitev. Izkoristite prijeten predah in uživajte v delu ter vnesite tudi neke novosti v življenje. Pustite domišljiji prosto pot in naj vas ne bo strah dati predloge, ki bodo presenetili vaše nadrejene. Ustvarjajte.

Vodnar

Dogovori bodo prinesli veliko boljše izide kot običajno. Denar vam bo v tem obdobju tudi zelo pomemben in lahko boste izboljšali stanje na tekočem računu. Zelo boste pridni in ustvarjalni, zato kar svobodno sprejmite vse izzive in pri določenih zadevah tudi malo tvegajte. Spremljala vas bo sreča!

Ribi

Bodite še malce strpni in potrpežljivi, kajti za dežjem vedno posije sonce. Tudi v vašem primeru bo tako, saj boste dobili veliko dobrega na področju službe. To se še posebej nanaša na tiste, ki delate z ljudmi v medijih ali marketingu. Zablesteli boste, polni boste novega zanosa, delo boste začeli opravljati na nek nov način.