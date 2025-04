Oven

Lotila se vas bo slaba volja in na trenutke se vam bo zazdelo, da nimate moči, da bi se borili naprej. Naj vas to ne spravi iz tira. Stvari se bodo uredile že proti koncu dneva, ko vam bo nekdo prisluhnil. Prišepnil vam bo tudi možno rešitev, ki se bo zdela realna. Danes pazite, da ne boste nenadzorovano zapravljali.

Bik

Pred vami je nadvse pester dan. Čaka vas polno obveznosti in sestankov, lahko pa vam uspe skleniti tudi nek zelo pomemben posel. V vsakem primeru se ne boste dolgočasili, lahko pa pričakujete spremembo tudi na finančnem področju. V zasebnosti vas bo izčrpavala rutina.

Dvojčka

Na današnji dan bo v vas prevladoval globok notranji mir, zato boste v sebi ponovno občutili zadovoljstvo. V tem trenutku ne bi spremenili ničesar, kar pomeni, da ste dosegli visok nivo duhovnega stanja. Življenje sprejemate točno takšno, kakršno je, kar je več kot odlično.

Rak

Najverjetneje boste morali že danes poskrbeti za obrambo vaše zasebnosti. Zelo verjetno se boste morali braniti pred nekom, ki se bo nenehno vtikal v vaše življenje ali pa vam bo skušal na nek način škodovati. Bodite pogumni in odločni ter ne verjemite njegovim praznim besedam.

Lev

Delo, ki ga boste danes opravljali, boste že popoldne lahko okronali z uspehom, le z malo sreče pa vas čaka tudi nagrada na finančnem področju. Okoli sebe boste imeli veliko somišljenikov, ki vam bodo pomagali pri uresničevanju poslovnih ciljev. Ne pozabite jim izkazati hvaležnosti.

Devica

Na delovnem mestu se boste morali spopasti z neko neprijetno zadevo, zato vam bo padla zbranost. Skušajte ostati kar se da prisebni, saj boste lahko le tako zadevo speljali do konca. V zasebnosti pa se vam obetajo čudoviti trenutki, saj bosta s partnerjem uživala v družbi drug drugega.

Tehtnica

Slabo obdobje na področju partnerstva ali prijateljstva se počasi zaključuje, še posebej samskim pa se bodo ponudile nove priložnosti. Pred vami je čas sprememb, zato s svojo nejevoljo nikar ne odženite vsega lepega, kar je še pred vami. Na splošno bo danes v vas prevladovalo dobro počutje.

Škorpijon

Sedaj bi že morali vedeti, da je samozavest ključ do uspeha. Če si boste nenehno govorili, da vam ne more nič uspeti, bodo tudi rezultati slabi. Zavedajte se vseh svojih sposobnosti, saj ste v tem trenutku na vrhuncu svojih moči. Izogibajte pa se vsem tistim, ki vam dodatno jemljejo voljo in energijo.

Strelec

Zdravje bo dobro, imeli pa boste tudi ogromno energije. Odlikovala vas bo dobra volja, ki bo kar nalezljiva, zato se bodo ljudje borili za vašo pozornost. Med prijatelji boste še bolj zaželeni kot običajno. Želeli boste raziskati nove možnosti, ne pozabite pa na obveznosti, ki vaš še čakajo.

Kozorog

Po glavi se vam bodo podile razne misli. Pravzaprav bo nastala prava zmeda, ki je kar ne boste mogli ukrotiti. Še posebej v zadnjem času imate v vašem vsakdanu čisto premalo sprostitve, kar vztrajno načenja vaše živce. Če niste športnik po duši, se vsaj večkrat odpravite na sprehod.

Vodnar

Danes bo nadvse ugoden čas za nakup ali dogovor. Vaše počutje bo dokaj dobro, čeprav se vas bo na trenutke polotil nek nedoločen strah. Skušajte ga odgnati, saj vam brez razloga povzroča slabo voljo. Če se vam zdi, da nekdo ne dela tako, kot bi si vi želeli, se zavedajte, da je življenje njegovo.

Ribi

Poskrbite, da boste imeli danes čim več prostega časa. Naporni dnevi so za vami in pred vami, zato je skrajni čas, da poskrbite še za vaše telo in duha. Nujno se morate spočiti, da boste v prihodnje,spet pripravljeni na delo. Nekaj prostega časa pa namenite tudi domačim.