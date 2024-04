Oven

Zavedate se svojih pisalnih sposobnosti, a ne zavedate se še obsega vašega talenta. Najbolje bi bilo, če bi nekaj časa vložili vanj. Nikoli se ne boste izboljšali, če bodo vaš pisalni čas nenehno ovirale druge obveznosti. Vzemite si nekaj časa in ustvarite nekaj, kar bo imelo vrednost, pa čeprav bo to lahko trajalo teden dni ali več.

Bik

Umetnost ni nujno vaša močna vrlina. Nihče vas ne bo obtožil, če boste preveč občutljivi do čustev drugih ljudi, a danes boste obrnili nov list. Novi in izboljšani ton vaših misli in čustev bo veliko bolj skrbeč do okolice. Zelo boste presenečeni, kako učinkovit je lahko ta pristop. Vsekakor sledite vaši intuiciji.

Dvojčka

Če se ne boste danes vkrcali na letalo, se boste v bližnji prihodnosti. Želja po popotovanjih se bo vrnila, najverjetneje se boste odpravili nekam v eksotične kraje. Uživajte v času, ko boste odsotni, a vsekakor se boste morali tudi vrniti. Vaš duh po pustolovščinah je odvisen od užitka v vašem življenju.

Rak

Pozitivne spremembe se le redko zgodijo brez truda. Imejte to v mislih, ko se bo pričelo preoblikovanje. Vse se bo zgodilo zelo hitro. Vse skupaj vas bo speljalo v dvome. Ne boste vedeli, kje boste končali. To bo samo prehodno obdobje. Zaupajte si in vašemu trudu, na koncu boste nagrajeni.

Lev

Imate preveč prtljage, ki se je morate znebiti in danes bo pravi dan za to. Ne shranjujte vseh stvari, sploh pa ne tistih, ki jih niti ne rabite, saj samo zavzemajo nepotreben prostor. Dan bo tako idealen, da malce očistite hišo ali stanovanje. Znebite se tudi starih bremen. Na koncu se boste počutili veliko bolje.

Devica

Danes boste prijateljski do vseh okoli vas. Vpleteni boste v družabne dogodke ali pa boste prejemali povabila za prihodnje dogodke. Imeli se boste enkratno in spoznali boste nove prijatelje. Pazite, da boste zaužili veliko vitaminov. V napoto vam bodo insekti, bolj boste dovzetni za infekcije.

Tehtnica

Razmerja bodo danes dobra in to bo lahko pripeljalo do čudežev. Nekatera boste lahko poglobili. Ne vzemite ničesar za samoumevno. Ne bo vse, kakor se bo zdelo. Nekdo ima neporavnane račune z vami. Pazite, da ne boste prišli preblizu tej osebi. Vaš imunski sistem bo malce oslabljen, zaradi česar se boste lahko prehladili.

Škorpijon

Dobili boste neko novo informacijo, ki vas bo preusmerila k novim interesom. Želeli boste potovati v oddaljene kraje. Spoznali boste tudi nekaj novih ljudi, ki so izobraženi, iz tujih dežel ali oboje. Imeli bodo zelo zanimive zgodbe in z veseljem jim boste prisluhnili. Kakorkoli že bo, navdušeni boste nad dogajanjem.

Strelec

Danes se boste počutili, kot da v zadnjem času niste ničesar dosegli. Vsekakor morate ponovno pregledati vaše cilje. Znebite se starih, ki vašemu načinu življenja ne ugajajo več in ustvarite nekaj novih. Zapomnite pa si, če ne boste imeli nikakršnega cilja, potem ne boste mogli zgrešiti. Kakorkoli se boste odločili, ravnajte po svojem občutku.

Kozorog

Prišlo bo do težav, ko boste pri koncu s stvarmi. Imeli boste težave z zbranostjo in misli nikakor ne boste mogli usmerili na pomembne projekte. Po drugi strani pa se bo nekaj vaših projektov kmalu uresničilo, zato se le skoncentrirajte. Ko boste vse končali, vam bo ostal čas za zabavo.

Vodnar

Zadnje čase zelo radi komplicirate in današnji dan bo odličen za poenostavitev vašega življenja. Zmožni ga boste upočasniti in videli boste lahko, kje vse ste pretiravali. Mislite malo drugače – če boste poskusili dodati preveč podrobnosti, ne boste morali uživati v ničemer. Naj bo vse enostavno.

Ribi

Zaradi financ ste preveč pod stresom, preveč vas skrbi. Vse se bo uredilo, zato se poskusite vsaj danes malo sprostiti. Vaše denarne skrbi se bodo kmalu umirile zaradi novih možnosti, ki bodo prišle in vam bodo zagotovile nekaj varnosti. Stanje se bo uredilo tudi pri vseh tistih, ki jih imate radi.