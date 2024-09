Oven

Nocoj se vam obeta prijetna zabava, na kateri boste hitro postali najbolj zanimiva oseba. Izogibajte se ljudem, ki bodo do vas vzvišeni in se bodo grobo obnašali. Veliko se boste ukvarjali z vašim finančnim stanjem. Težavo imate predvsem zaradi skupnih financ. Danes še posebno pazite na pljuča in želodec.

Bik

Danes boste potrebovali nekaj miru, a žal ne boste dobili priložnosti umakniti se v osamo. Ljudje bodo od vas zahtevali veliko pozornosti, zato boste precej nezadovoljni. Finančne težave boste danes reševali sproti in dokaj enostavno, čeprav se vam na trenutke ne bo zdelo tako. Vaše zdravje bo stabilno, le občasno boste imeli težave z glavoboli.

Dvojčka

Svoj ugled boste lahko danes še izboljšali, vendar pa boste morali biti sočutni in prepričljivi. V prostem času sklepajte nova prijateljstva, ki vam bodo v prihodnje zelo koristila. Poskrbite, da vaše razpoloženje ne bo izrazito negativno. Pazite se stresa in se umirite na vseh področjih. Začnite se ukvarjati z rekreacijo.

Rak

Uživali boste v prijetni družbi ljudi, ki vas bodo pripravljeni poslušati. Kljub temu, da vas bo presenetil malce neugoden dogodek, boste ostali optimistični in veseli. V sklopu financ težav ne bo. Nekoliko težav vam bo povzročala le prebava, posebno želodec. Poskrbite za prehrano, predvsem pa za mirne živce.

Lev

Vaša pozornost se bo avtomatično preusmerila na prihodnost. Iskali boste poti, ki bi vam bile v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. Odločili se boste, da boste na delovnem mestu stvari vzeli v svoje roke. Zaradi denarnih skrbi boste tudi nocoj slabo spali. Odločno se boste spopadli s svojimi šibkimi točkami na področju zdravja in počutja.

Devica

Zavedate se, da ste sposobni voditi ljudi in narediti stvari najbolje, kar se da. Tudi danes boste dali vse od sebe, da boste to dokazali. Zelo boste obremenjeni z načrtovanjem svojih prihodnjih finančnih naložb. Rešiti želite več stvari hkrati, a nimate trdne finančne podlage. Odpravite stres in se umirite z meditacijo ali prijetnimi dejavnostmi.

Tehtnica

Danes boste morali umiriti neko situacijo, ob tem pa si boste tudi na novo postavili meje. Medtem ko boste reševali tuje težave, bodo vaše postavljeni na stranski tir. Mikal vas bo večji nakup in kljub temu, da vam finančno stanje ne dopušča nove naložbe, se boste zanjo odločili. Danes vas bodo ogrožale bolečine v križu. Izogibajte se vetru in prepihu.

Škorpijon

Vaša sposobnost analiziranja in vpogleda v malenkosti in podrobnosti vam bo danes zelo prav prišla. Podrobno boste morali preučiti pomemben dokument ali sklep, ki bo odločilnega pomena. Nastopilo bo vaših pet minut, izkažite se v najboljši luči in izkoristite svoje prirojene sposobnosti in adute.

Strelec

Nikakor vam ne bo uspelo uskladiti službenih in družinskih obveznosti, zato boste precej raztreseni in živčni. V službi boste mislili na dom in družinske člane, doma pa ravno obratno. Imeli boste občutek, da brez vaše udeležbe in besed ničesar ne morejo opraviti tako, kot je potrebno. Vzemite si vsaj pet minut zase in v miru zadihajte.

Kozorog

Okupirani boste z vseh strani, telefon vam bo nenehno zvonil, prijatelji vas bodo vabili na kavice in druženje. Priljubljenost vam bo narasla, kar vas ne bo motilo. Še več, pozornost vam bo zelo godila, počutili se boste zaželeno. Ne bo vam jasno, s čim ste si zaslužili takšno ravnanje, a nikar se ne obremenjujte s tem. Uživajte v svoji novopečeni priljubljenosti.

Vodnar

Druženje vam bo izjemno koristilo, napolnili si boste baterije in sproščeni opravljali svoje obveznosti in naloge. Obkroženi boste s pozitivnimi in prijaznimi ljudmi, ki vam bodo v veliko podporo in pomoč ter vas bodo obenem spravljali v dobro voljo in veselo razpoloženje. Okolje bo tako predstavljalo vir navdiha in uspeli boste veliko narediti.

Ribi

V vas se bodo porajale nove in zanimive zamisli, ki bi jih lahko s pomočjo vplivnih prijateljev pretočili v izjemno uspešen projekt. Razmislite, komu bi lahko predlagali sodelovanje. Bodite vztrajni in prepričljivi, verjemite vase in v svoje sposobnosti, tako bodo tudi drugi verjeli v vas. Če ne boste danes uspeli, pa zamisel zapišite na list papirja in se k njej vrnite, ko boste imeli več možnosti.