Oven

Dogodki se bodo hitro in spontano odvijali, zato bodite prodorni in pogumni, pa boste zavzeli boljše mesto na lestvici uspešnosti. Osredotočite se na svoje delo in na vsako malenkost, saj bodo vaši nadrejeni vse temeljito nadzirali. Potrebujete več previdnosti in samokontrole, zberite se.

Bik

Bolj resno začnite razmišljati o prehrani in zdravem načinu življenja, še posebej če imate težave s težo, slabo kondicijo ali pa kadite. Srečajte se z osebami, ki vas bodo motivirale, izogibajte pa se tistim, ki vam črpajo energijo in na vas prenašajo svojo pasivnost in negativno stališče.

Dvojčka

Vztrajajte pri taktičnosti in diplomaciji, svojega mnenja pa nikakor ne vsiljujte drugim ljudem. Če boste morali izbirati med zasebnim in družabnim življenjem, ne reagirajte nepremišljeno. Uspešni boste predvsem tisti, ki boste pripravljeni malce popustiti. Za določene težave boste potrebovali pomoč odvetnika.

Rak

Povečalo se bo nerazumevanje, netoleranca bo narasla in sprejeli boste določene napačne odločitve. Nekateri izmed vas se boste počutili nepravično obsojene. Naglašena bodo čustva in podzavest, zato v trenutkih odločanja poslušajte svoj notranji glas, ki vas bo vedno odpeljal v pravo smer.

Lev

Izkoristite ugodno priložnost in se malo umaknite iz mesta ali vsaj od ljudi, ki vas utrujajo in razburjajo. Najbolje se boste počutili, če boste preživeli nekaj časa v naravi ali v gorah. Sprostila vas bo tudi lažja telesna aktivnost, kot je na primer delo v vrtu ali krajši sprehod. Poskrbite za sprostitev.

Devica

Poslovni odnosi bodo zahtevni, saj se bo krepila konkurenca in želja po dokazovanju. Svoje pripombe in kritike izrecite zelo previdno, še posebej če bodo te namenjene občutljivim osebam. Prijateljem ponudite podporo in pomoč, ne izpustite pa niti priložnosti sodelovati pri določenih humanitarnih akcijah.

Tehtnica

Potrebno bo igrati na karto razuma in intelektualne komunikacije. Učenje in izobraževanje se vam bo izplačalo, prav tako pa tudi povečana komunikacija na vseh ravneh. Posebno aktivni boste tisti, ki delate v skupinah. Sodelovanje in izmenjavo zamisli boste doživljali kot užitek, ne pa kot naporno prilagajanje.

Škorpijon

V vaših medosebnih odnosih bo več simpatije, razumevanja in humanosti. Svojo energijo boste usmerili v zasebno življenje. Bodite previdni pri stikih z osebami, ki se bodo na vaš račun želele okoristiti. Naj vas nikar ne premamijo njihove lepe besede, ljubeznivost in laskavi komplimenti.

Strelec

Danes boste lahko sklenili donosno poslovno sodelovanje. Vsi, ki se ukvarjate z ekipnim športom ali sodelujete pri skupinskem projektu, boste zelo uspešni, a le če boste delali v skladu s skupnimi interesi. Ne jezite se, če vaše zamisli ne bodo všeč ljudem iz vaše bližnje okolice. Vsak ima pravico do svojega mnenja.

Kozorog

Narasla bo želja po uspehu, vzporedno s tem pa tudi sovraštvo, do določenih poslovnih partnerjev in sodelavcev. Prenagljene odločitve bi vam lahko povzročile veliko težav. Manj se posvečajte materialnemu zadovoljstvu, več pa tistemu, kar vas čustveno in duhovno izpopolnjuje.

Vodnar

Dobro premislite, preden boste sprejeli odločitve in nove poteze v karieri ali privatnem življenju. Hitre in nepremišljene reakcije bi dolgoročno imele zelo slabe posledice. Posvetite se financam, vlaganju ali varčevanju, nakupu ali trgovini, lahko pa načrtujete tudi letni dopust. Velik pomen boste dajali sodelovanju in prijateljstvu.

Ribi

Poskušajte nadzorovati prekomerno zapravljanje, odločite se za varčevanje. Skupinski podvigi na poslovnem področju vam bodo v prihodnje prinesli velike dobičke. Dan bo primeren tudi za razreševanje konfliktov in nesoglasij s partnerjem. Oba sta se pripravljena malce prilagoditi in ustreči drug drugemu. Ne zapravite te odlične priložnosti.