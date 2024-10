Oven

Danes se boste pri delu osredotočili na administrativne zadeve, ki vam predstavljajo ovire. Želeli si boste premika naprej, toda čutili boste, da vas nekaj ovira. Pripravite se, saj boste izgubili veliko časa s papirji. Vsekakor se umirite, saj ne morate zahtevati, da gre vedno vse po planu. Zaupajte vase in videli boste, kako lahko je v resnici!

Bik

V ospredje bodo danes stopile nove priložnosti za sklepanje prijateljstev. Na delovnem mestu boste ugotovili, da pravzaprav nimate dovolj iskrenih prijateljev, zato boste na situacijo pogledali iz povsem drugega zornega kota. Vsekakor se boste zbližali z določeno osebo, ki vam bo všeč že na prvi pogled. Veselite se novih priložnosti za prijateljstvo.

Dvojčka

Poskrbite za kroženje denarja. Prav je, da premislite o tem, ali zares znate upravljati s financami ali ne. Zatecite se k strokovnjaku, saj vam ta lahko poda mnogo koristnih nasvetov. Prihaja obdobje, v katerem se bodo vaši stroški povečali, zato bolj pazite na finance. Pozornost pa namenite tudi počutju. Znebite se nemira in živčnosti. Čas bo prinesel svoje.

Rak

Danes si boste zadali veliko nalog. Zdelo se vam bo, da ste nepremagljivi in da je danes pravi dan za akcijo. Pri delu boste znova na konju. Kljub temu da ste se še včeraj soočali s težavami, boste danes povsem brezskrbni. Ugotovili boste, da vas to lahko pripelje daleč. Zvečer se boste prepustili rajanju.

Lev

Novi izzivi na delovnem mestu vam danes ne bodo predstavljali težav. Kljub temu, da ste skeptični in sumničavi glede ustreznosti vašega dela, boste v sebi čutili nov zagon. Zadovoljni boste sami s seboj in s končnim rezultatom. Danes lahko pričakujte finančni priliv. V večernih urah se zagotovo zabavali. Naplešite se, saj trenutno potrebujete sprostitev! Vaše počutje bo odlično.

Devica

Čeprav se boste zbudili dobre volje, se boste ob misli na delo kar stresli. Zdelo se vam bo, da vam primanjkuje energije za nove podvige. Spremljajte spremembe pri svojem počutju, saj se bodo lahko v večernih urah pojavile bolečine v sklepih in hrbtenici. Preveč sedenja zagotovo ne prija vašemu telesu, zato ukrepajte že danes. Naredite si tedenski načrt vadbe in videli boste, da bodo mnoge težave hitro odpravljene.

Tehtnica

Delovni dan bo zelo naporen, saj ne boste čutili strasti in zagnanosti. Čutili boste, da vas nekdo ovira in da vam želi škodovati. Danes bo dan, ko se nikakor ne boste mogli vklopiti v delovni tim. Poskušali boste po svojih najboljših močeh, toda zdelo se vam bo, da je vaše mišljenje preveč individualistično. Domov se boste vrnili popolnoma izžeti. Čaka vas miren večer, saj boste čutili potrebo po počitku.

Škorpijon

Pri delu boste izpostavljeni pritiskom. Pred vami je čas naporov in dokazovanja. Ne ustrašite se in verjemite, da ste dovolj sposobni. Finance: izboljšanje je še pred vami. Vsekakor je danes dan, ko se boste morali odreči svojim potrošniškim željam. Spoznajte svoje omejitve in se jih držite. Trenutno vam ne preostane nič drugega. Danes boste lahko trpeli zaradi nespečnosti.

Strelec

Ne glede na to, da boste danes zasuti z delom, se boste želeli posvetiti tudi bližnjim. Začutili boste, kako zelo pogrešate družino, veselje in smeh. Premislite o tem, kako boste v prihodnje razporedili svoj čas. Pri delu boste osredotočeni na naloge, zato se boste lahko proti domu odpravili prej kot ponavadi. Zdravje: utrujenost, kot posledica napora, vas bo načela že v popoldnevu.

Kozorog

Planeti vam danes ne bodo naklonjeni, še posebno na področju odnosov ne bo preveč dobro. Prepiri se bodo najverjetneje pojavili na delovnem mestu. Osredotočite se na obveznosti, ki so pred vami. Razum bo na vaši strani, zato se boste kljub zapletom uspešno lotevali novih nalog. V večernih urah si privoščite sprostitev. Podajte se novim izzivom naproti!

Vodnar

Danes se odločite za nov začetek. Včeraj ste bili še utrujeni, toda danes bo v vas nov zagon. Pripravljeni boste na nove delovne obveznosti, ki pa jih ne boste dočakali. V službi vas čaka mirnejši delovnik, zato se boste celo rahlo dolgočasili. Klepet s sodelavci se vam bo prilegel. Splošno počutje bo boljše, toda bodite pozorni na prebavne težave, ki se bodo lahko pojavile že v času delovnika.

Ribi

Pred vami je zares naporen delovnik. Bodite močni in osredotočeni! V službi danes pričakujte utapljanje v delu, zato dvakrat vdihnite, ko boste začutili, da stres potuje skozi vaše telo. Fizična aktivnost, ki jo boste namenili telesu v popoldanskih urah, vam bo pisana na kožo. Danes poskrbite za to, da se boste naspali in da se boste spočili, saj boste jutri potrebovali ogromno energije.