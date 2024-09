Oven

Skrbi boste potisnili v ozadje in si privoščili predah. Na delovnem mestu bo prevladovalo zatišje, stvari se bodo odvijale mirno in sproščeno. Delo boste zaključili v pozitivnem duhu. Danes se vam bo ponudilo nekaj priložnosti za dodaten zaslužek. Priložnostno delo bo oplemenitilo vaš bančni račun. Področje zdravja bo cvetoče.

Bik

Vse, česar se boste lotili, vam bo šlo danes odlično od rok. Če bodo vaši bližnji manj polni energije, jim boste rade volje priskočili na pomoč. S tem pa boste postali še bolj priljubljeni, kot ste že. Razjeziti vas utegnejo le neke malenkosti, za katere bo odgovoren prijatelj. Že jutri bo vse v redu.

Dvojčka

V situaciji, ki vas čaka danes, boste malenkost nazadnjaški. Poskusite postati bolj odprti in stopite korak naprej, saj vsaka novost ni nujno slaba. Prav je, da se držite svojih načel in nazorov, vendar poskrbite, da si z njimi ne boste nakopali težav. Obetajo se vam novosti, sprejmite jih!

Rak

Neizmerno si želite sprememb, še posebno na službenem področju. Morda imate celo občutek, da vam to delo ne prinaša več izzivov in vznemirjenja. V tem primeru zagotovo ni primerno za vas, saj potrebujete adrenalin. Nekaj več ga bo na zasebnem področju, saj vas bo partner soočil z izzivom.

Lev

Današnji dan vam bo omogočil nenadna odkritja in hiter razvoj dogodkov, zato se odzivajte na podlagi prvega občutka in se nikar ne obotavljajte preveč. Tako bi le izgubljali čas, vi pa ga morate nujno pridobiti. Če ne bo šlo drugače, delo potegnite pozno v noč. Kdaj pa kdaj je potrebno stisniti zobe in se žrtvovati.

Devica

Danes boste polni navdiha, kar boste lahko izkoristili tako na zasebnem kot tudi na službenem področju. Upoštevajte pa tudi intuicijo. Sočutni boste do drugih ljudi, kar bo pripomoglo k boljšemu medsebojnemu razumevanju. Stres in nemir se bosta lahko pojavila v drugi polovici dneva, zato bodite takrat bolj previdni!

Tehtnica

Danes boste izredno skrbni, odlikovalo vas bo sočutje. Po drugi strani pa vam bosta grozili preobčutljivost in muhavost, ki bi lahko v vas vzbudili kup negativnih čustev. Brzdajte se in svojo pozornost namenite pozitivnim platem življenja. Dobro bi bilo, da bi se malo spočili.

Škorpijon

Lahko da se boste odločali med dvema osebama, kar vas bo dodobra izmozgalo. Šli ste že predaleč, zato se čim prej oddaljite od vseh vpletenih, saj se iz tega ne more razviti nič več dobrega. Neko srce je že bilo prizadeto in ne dovolite, da bi bilo žrtev še več. Predvsem pa bi se lahko med njimi znašli tudi sami.

Strelec

Današnji dan boste občutili kot nekoliko kritičen čas, ki bo onemogočal sproščenost v čustveno obarvanih odnosih. Na partnerskem področju bo lahko prišlo do zapletov, ki jih sam pogovor ne bo rešil. S tem bi na dan prišla le še bolj neprijetna dejstva. Počakajte raje na jutri.

Kozorog

Realnost ni takšna, kot so vam rekli, zato stvari vzemite v svoje roke in sami presodite situacijo. Podrobno analizirajte vse dejavnike, da boste lahko ustvarili kar se da resnično sliko o dogajanju. Pri svojih željah pa bodite zmerni, saj trenutno čas ne bo pravi za njihovo uresničevanje.

Vodnar

Današnji dan bo nadvse ugoden za resno in zbrano umsko delo, zato se posvetite učenju ali drugemu izobraževanju. Primeren bo tudi za dolgoročno načrtovanje in organizacijo. Če sami ne boste zmogli, vključite še svojega partnerja, ki vam bo z veseljem pomagal.

Ribi

Ljubezen vam nikakor ne da miru. Metuljčki bodo tudi danes prisotni v trebuhu cel dan, vi pa še kar ne boste vedeli, kako bi se približali ljubljeni osebi. Vezani boste utrdili odnos s partnerjem, v katerem je v zadnjem času prišlo do kar nekaj trenj. Priznajte svoj del krivde.