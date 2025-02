Oven

Danes boste lahko uživali in cenili svoje življenje. Še posebno boste ljubeči do prijateljev ali ljubljenih. Nekdo bo pohvalil vaš okus ali vaš predmet. Vsekakor vrnite pohvalo in pričnite pogovor. Odkrili boste, da imata veliko skupnega. Nikoli se ne ve, mogoče pa bo to pričetek novega razmerja.

Bik

Dan vas bo navdušil, da boste nekaj naredili drugače. Vaše želje vas bodo lahko tudi malo zanesle. A čas bo idealen, da to tudi dopustite in uživajte, kolikor boste le lahko. Na katerikoli drug dan bi bilo tako vedenje za vas nedopustno in tudi za druge okoli vas, ampak ne danes. Prepustite se in uživajte v vsem, kar se bo zgodilo.

Dvojčka

Danes boste precej analitično razpoloženi in vsakič boste našli pravi razlog za dogodek, ki se bo pojavil na področju prijateljstva ali ljubezni. V resnici se boste želeli samo zavarovati. Morali bi biti boljši poslušalec kot pojasnjevalec vsega. Dober poslušalec je vedno dobrodošel.

Rak

Ljudje okoli vas bodo še posebej kritični do stvari, ki jih boste počeli. To bo rezultat tega, da ne živite tako, kot bi morali. Več pozornosti namenite tudi željam bližnjih, večkrat jim prisluhnite in tudi oni bodo postali bolj razumevajoči do vaših potreb in dejanj. Vsekakor pa poslušajte tudi vašo intuicijo.

Lev

Danes si boste želeli, da bi imeli malo več denarja, saj bi tako bilo vaše življenje lažje in bolj prijetno. A to je le mala iluzija. Pogosto sanjate o tem, kako bi bilo, če bi bili finančno bolj varni. Če bi bile vaše finančne težave izkoreninjene, bi vaše življenje bilo drugačno, a ni nujno, da lažje.

Devica

Čutili boste izčrpanost in pomanjkanje energije, saj vas bo misel na delo obremenjevala. Kljub nezadovoljstvu bo vaš dan minil hitro, saj se boste zmotili z opravki. Danes lahko pričakujete pomemben klic. Veselite se novih informacij. Počutje morda ne bo najboljše, lahko bi ga precej izboljšali, če bi se lotili kakšnega športa.

Tehtnica

Danes vas ne bo prav nič ustavilo. Uspešno boste opravili vse, kar se bo od vas pričakovalo. Pričakujte le manjši nesporazum z nekom od bližnjih. Včasih je dobro držati jezik za zobmi. Finance so sicer na slabšem nivoju, zato se zavedajte ovir. Ne zapravljajte denarja za nepomembne stvari. Počutje in vitalnost bosta na izvrstni ravni.

Škorpijon

Pred vami je zelo naporen dan. Čeprav se boste zbudili dobre volje, vas bo misel na rutino ubijala. Popestrite si dan s prijetnim klepetom. Še vedno pazite na finance, saj je finančna napoved nekoliko slabša. Na zdravstvenem področju pazite na kilograme, ki se bodo začeli kopičiti. Poskrbite za pravo mero fizične aktivnosti, pa čeprav v večernih urah.

Strelec

Današnji dan bo pravi za nove začetke in tega se boste zavedali, saj boste prekipevali od energije. Novi izzivi vam ne bodo predstavljali težav, kmalu lahko pričakujete finančni priliv. Stabilno finančno stanje vam bo omogočilo polnejše življenje. V večernih urah se boste zatekli k ogledu dobrega filma, morda celo k razvajanju telesa.

Kozorog

Dan boste namenili družinskemu druženju. Klepet ob kavi bo omogočil, da boste z družinskimi člani ponovno vzpostavili stik. Zgodbe minulega tedna so lahko zanimive, mar ne? Občutite to povezavo in dobro voljo. Splošno počutje bo odlično, pazite le na možnost prehlada. Odmislite delo in težave, ki jih imate na delovnem mestu. Naj vas obdaja pomirjajoč občutek.

Vodnar

Težava, za katero ste mislili, da ni rešljiva, se bo končno razrešila, kar vam bo pričaralo nasmeh na obraz. Delovne težave se bodo zdele preteklost, zato se veselite novih izzivov. Veselo novico zaupajte svojim najbližjim. Pazite na finance in na zapravljanje denarja. Razmislite, katere stvari so zares pomembne in katere ne. Počutje: odlično!

Ribi

Danes si privoščite počitek. Presenetili boste sami sebe, saj niste vedeli, da ste lahko mojstri lenarjenja. Naberite si nove zaloge energije, saj bo že jutrišnji dan zelo naporen. V ospredje bo stopil razum, kar vas bo lahko tudi zelo utrudilo. Naj bo ta dan poln prijetnih trenutkov! Še vedno pa pazite tudi na finance.