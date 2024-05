Oven

Končno boste razpoloženi za eksperimentiranje in pripravljeni, da se boste naučili kaj novega. Nevsakdanje in rahlo čudaške ideje vas navdihujejo in zaželeli si boste družbe ljudi, ki bi uživala v podobnih stvareh. Vsekakor boste danes hoteli pobegniti od predvidljivega vsakdanjika in rutine. Jutri bo za vas pomemben dan, pripravite se.

Bik

Danes se boste znašli v situaciji, ki bo od vas zahtevala izjemno zbranost in pogum. Poskušajte se obvladati in se izogibajte konfliktom ter čustvenim izbruhom. Držite glavo pokonci in sprejemajte vse z dostojanstvom in mirno. To bo ključ do uspeha. Vse, kar je negativno, bo hitro minilo, in če boste zdaj naredili pravi korak, bo prihodnost še svetlejša.

Dvojčka

Po naravi se dobro soočate s težavami in stvari vidite jasno. Danes bo vaš svet sanj nekoliko v sporu z realistično podobo, kar vas bo po eni strani oviralo, po drugi pa navdihovalo. Če boste iznajdljivi, bo realna plat dokaj hitro izrinila zasanjanost in domišljijo ter vas znova vrnila na pravo pot.

Rak

Danes obvezno pojdite ven, sprejmite povabilo na pogovor ali si privoščite oddih v naravi. Vsekakor pojdite iz pisarne ali stanovanja. Če imate občutek, da se že nekaj časa nelagodno počutite v družbi določene osebe, se danes pripravite na soočenje in si zagotovite nekoliko boljši položaj v prihodnosti.

Lev

Na poti se bodo pojavljale nepričakovane ovire, kar vas bo nekoliko vrglo iz tira in vaše potrpljenje bo zato na preizkušnji. V dvomih boste. Spraševali se boste o načrtih, ki ste jih skovali pred kratkim. Počakajte na ugodnejše trenutke. Odložite načrte za teden ali dva in se jim pozneje posvetite.

Devica

To, da razmerje za vas pomeni obsedenost, drugi doživljajo kot izjemno odbijajoče. Nekdo v razmerju postaja izjemno zahteven, kar ne izključuje tudi vas samih. Najbolje bi bilo, če bi se za nekaj časa odmaknili. Razmerja so resna zadeva in tako je tudi prav. Ampak brez sproščenosti ne bo šlo.

Tehtnica

Če ste močni, to še ne pomeni, da ne smete biti tudi občutljivi. Občutek odgovornosti vam ne bo dovoljeval čustev, kot sta ranljivost in občutljivost. Prihajalo bo do bitke na področju moči in pomembno bo sprejemati kompromise. Tako na poslovnem kot na osebnem področju boste dobili nove odgovornosti.

Škorpijon

Ugotovili boste, da ste preveč navezani na stare vedenjske vzorce in metode, s katerimi se vedno znova na enak način lotevate reševanja težav. Če boste vedno znova delovali po istem kalupu, potem res ne morete pričakovati drugačnih rezultatov. Vse to pa ovira vaš osebni napredek in povzroča občutek napetosti.

Strelec

Tudi danes se boste utapljali v delu. Čutili boste, kako vam odteka energija. Bodite previdni, saj se bodo lahko pojavile nevšečnosti pri zdravju. Izognite se okoliščinam, ki bi lahko spodbudile bolezen! Pazite na dogajanje v službi. Med nadrejenim in vami se bo lahko pojavilo nasprotovanje. Ne vztrajate predolgo, raje izkažite spoštovanje in uslužnost. Obetaven čas na področju financ je skorajda že tu.

Kozorog

Ponavadi ste usmerjeni bolj navzven, a danes boste prekinili ta vzorec. Posvetili se boste sebi in zanimalo vas bo vse od metafizike do psihologije, do denarja v vaši prihodnosti. Na splošno imate pozitivno mnenje o življenju, a kljub temu ste se znašli na razpotju. Dobro premislite, preden se boste odločili, v katero smer boste šli.

Vodnar

Zalotili se boste, da razmišljate o počitnicah. Zadnje mesece ste veliko delali in čutite, da si zaslužite odmor. Letos boste najverjetneje želeli početi nekaj povsem drugačnega. Morda boste svoje počitnice preživeli v gorah, hribih ali kje drugje v naravi. Bližje boste svojim najdražjim in zelo boste optimistični glede prihodnosti. Uživajte.

Ribi

Počutje bo dobro. Telesno, čustveno in duhovno boste močni ter pripravljeni, da izkoristite svojo notranjo moč. Prav zaradi tega se boste počutili boljše kot kadarkoli. In to boste kazali tudi navzven. Deležni boste ogromno pohval. Naj vam ne bo nerodno, samozavestno jih sprejmite.