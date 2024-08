Oven

Domači bodo živeli svoje življenje in zdelo se vam bo, da v njem ni veliko prostora za vas. Srečali se boste s staro družbo. Dobre okoliščine bodo podpirale vaše poslovne in finančne ambicije, čeprav boste notranje nezadovoljni. Padla bo delovna motivacija in določene ovire bodo blokirale uresničitev vaših poslovnih zamisli. Vse to bo le prehodna kriza.

Bik

Danes bodite še posebej varčni, ne posojajte denarja in odložite nenačrtovane stroške. Določenih stvari ne boste jasno videli, obstaja pa tudi nevarnost lahkomiselnih in hitrih odločitev. Bodite vztrajni in ne odnehajte tudi, ko boste izgubili upanje. Primanjkovalo vam bo gotovosti in zaupanja vase.

Dvojčka

Posamezniki se boste odločili za vlaganje v nepremičnine. Preden pa boste sprejeli dokončno odločitev, najprej razmislite o vseh aspektih in možnostih. V kolikor boste še vedno malce negotovi, se posvetujte s finančnim strokovnjakom. Z okolico boste imeli zelo turbulentne odnose.

Rak

Izobraževanje in učenje vam bo predstavljalo zadovoljstvo. Dali boste vse od sebe in še posebej študentje se boste potrudili popraviti povprečje ocen. Spremljala vas bo sreča, zato boste opravili vse izpite in si zagotovili mirno in brezskrbno obdobje. Pomagajte družinskim članom.

Lev

Dan bo idealen za vpis na tečaj, inštrukcije, strokoven seminar ali znanstveno ekskurzijo v tujini. Srečno obdobje bo tudi za vse, ki se pripravljate na zagovor diplomske ali magistrske naloge. Ne spuščajte se v neznane situacije. Pripravljeni boste na spremembo videza, naredite določene radikalne korake.

Devica

Več kot se boste gibali in imeli svobodnih ter rekreativnih aktivnosti, tem bolje se boste tudi počutili. Največji sovražnik vašemu telesu in duhu bo lenoba. Nikar ne poležavajte pred televizijo. Šport vam bo zelo odgovarjal, saj se boste tako osvobodili stresa, svoje telo pa boste napolnili s pozitivno energijo.

Tehtnica

Odločili se boste za drugačen stil oblačenja, spremenili boste pričesko ali pa boste obiskali kozmetični salon. Več pozornosti posvetite nohtom in lasem. Negujte svoje telo! Pred vami je obdobje sprememb, ko bodo stare stvari počasi bledele, v vašem življenju pa se bodo odpirala nova poglavja.

Škorpijon

Ljudje okoli vas bodo še posebej kritični do stvari, ki jih boste počeli. To bo rezultat tega, da ne živite tako, kot bi morali. Več pozornosti namenite tudi željam bližnjih, večkrat jim prisluhnite in tudi oni bodo postali bolj razumevajoči do vaših potreb in dejanj. Vsekakor pa poslušajte tudi vašo intuicijo.

Strelec

Danes boste spoznali nove ljudi s podobnimi stališči. Ravno zaradi tega bo lahko prišlo do nekega konflikta s prijateljem, saj bo ljubosumen. Ta prepir vas bo vrgel iz tira in zdelo se vam bo, kot da morate ves čas nekomu polagati račune. Morda bi morali postati bolj odločni in strogi.

Kozorog

Čas je, da se osredotočite nase. Tudi danes boste v vlogi svetovalca, kar vas bo povsem izčrpalo. Če imate težave, je skrajni čas, da jih zaupate bližnjim. Na področju dela se bo kmalu pojavil dobičkonosen predlog, ki bo neposredno vplival na vas. Zaupajte v svoje sposobnosti in sprejmite nov izziv na vaši poti. Ne zapletajte stvari že na samem začetku.

Vodnar

Tudi danes boste malce manj razpoloženi kot sicer. Nihanje v razpoloženju bo nekaj povsem pričakovanega. Če potrebujete prostor in čas zase, si ga vzemite brez izgovorov. Morda morate prisluhniti sami sebi. Poskusite! Večer bo miren, brez posebnih doživetij. Če boste večer preživeli brez družbe bližnjih ali prijateljev, bo počutje slabše, morda celo depresivno. Pomislite, koga lahko povabite na obisk.

Ribi

Danes boste precej analitično razpoloženi in vsakič boste našli pravi razlog za dogodek, ki se bo pojavil na področju prijateljstva ali ljubezni. V resnici se boste želeli samo zavarovati. Morali bi biti boljši poslušalec kot pojasnjevalec vsega. Dober poslušalec je vedno dobrodošel.