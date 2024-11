Oven

Notranje neravnovesje se bo močno odražalo na vseh današnjih aktivnostih. Ne dovolite si, da bi se preveč zapletli v osebne konflikte. Raje počakajte. Vse kaže na to, da bo to stanje prav hitro minilo in spoznali boste, kaj vam v življenju dejansko nekaj pomeni in kam je potrebno usmeriti svoj čas in energijo.

Bik

V vaših medosebnih odnosih bo več simpatije, razumevanja in humanosti. Svojo energijo boste usmerili v zasebno življenje. Bodite previdni pri stikih z osebami, ki se bodo na vaš račun želele okoristiti. Naj vas nikar ne premamijo njihove lepe besede, ljubeznivost in laskavi komplimenti.

Dvojčka

Odnosi v družini in s prijatelji bodo občutljivejši kot sicer. Namenite jim več pozornosti. Pojasnite jim, da imate trenutno res veliko dela v službi. Prav gotovo vas bodo razumeli. Na delovnem mestu boste zelo uspešni in vse nadure, ki ste jih v zadnjem času naredili na delovnem mestu, bodo obrodile sadove. Potrpite še malo, kmalu bo tudi za vas prišel čas sprostitve in počitka.

Rak

Nadzorujte svoje vedenje. Pesimistične misli vas bodo povsem omrežile. Razočarani boste nad partnerjem, saj se vam bo zdelo, da vas ne razume. Tudi na delovnem mestu bodo od vas zahtevali več kot dogovorjeno. Recite ne, saj tudi vi niste stroj. Nejevoljni boste. Izogibajte se prepirom, če se boste le lahko, vseeno pa se postavite zase. Zdravje: počutje bo zmerno!

Lev

Počitek vam je dal nov zagon, ki ga boste danes potrebovali na vseh področjih! Pri delu boste res uspešni in zdelo se vam bo, da prehajate v povsem novo obdobje. Ta občutek vam bo všeč, saj je minilo že kar nekaj časa, odkar ste se nazadnje počutili tako dobro. Tudi razumevanje z bližnjimi bo izjemno, zato bo znotraj doma prisotna dobra volja. To se bo še posebej izkazalo zvečer, ko boste prosti čas preživeli v krogu družine.

Devica

Zaradi govoric in politike v pisarni bo prišlo do kratkega stika pri poklicnih interesih. Nekdo ima močan cilj in se ne ozira preveč na to, kaj to pomeni za življenja drugih. Če boste kaj slišali o tem, naredite vse, kar boste lahko, da boste to ustavili, še preden bi stvari ušle iz rok. Tako boste lahko zaščitili sebe in kariere vaših sodelavcev.

Tehtnica

Že dolgo načrtujete potovanje ali povratek v šolo. Dobili boste zelo moteče pismo ali telefonski klic, ki bi znal ogroziti vaše načrte, zaradi česar boste kolebali na robu razočaranja. Če boste na situacijo pogledali še z drugega konca, boste lahko videli, da vam vse skupaj ni preveč po godu. Poskrbite, da se ne boste preveč žrtvovali.

Škorpijon

Danes boste občutili veliko mero zanosa in optimizma. To bo nedvomno čas napredka, zato ga dobro izkoristite. Če boste danes organizirali neko prireditev ali zabavo, se boste odlično odrezali, poleg tega pa bo vse potekalo po načrtih. Ne bodite pa preveč ukazovalni.

Strelec

Resno boste razmišljali o selitvi, domačih razmer imate namreč že čez glavo. Pred odhodom pa se prepričajte, da so finančni pogoji za to primerni, saj boste v nasprotnem primeru ravno tako od nekoga odvisni. Čakajo pa vas še dodatne obveznosti, s katerimi še nimate izkušenj. Ne skrbite, vsega se boste naučili.

Kozorog

Danes vas bo nekaj precej presenetilo. Kar padlo bo z neba, vi pa ne boste vedeli, kako se na to odzvati. Preprosto mirno počakajte, saj se bodo stvari umirile same od sebe. Manj ko se boste obremenjevali, bolje bo. Prepustite se toku življenja, pa boste videli, kam vas bo pripeljal.

Vodnar

Nikakor se ne boste mogli odločiti, kaj je tisto, kar si želite dolgoročno in kaj je v vašem življenju le muha enodnevnica. Poslušajte nasvete prijateljev, veliko lažje vam bo. Z denarjem delajte zelo preudarno in ne zapravljajte po nepotrebnem. Nereden spanec utegne povzročiti živčnost. Naj zdravje ne trpi na račun dela.

Ribi

Današnji dan bo za vas malce težaven. Čutili boste neresnost, visela bo v zraku kot grožnja, ki bi znala podreti varne zidove. Da se ne boste znašli na izgubi, se pred večjimi finančnimi investicijami posvetujte s tretjo osebo. Počutje ne bo najboljše. Jejte veliko sadja in zelenjave ter pijte veliko tekočine.