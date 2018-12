Zvezdnika bosta mastno plačala, ker njun hit preveč spominja na drugo pesem

Pharrell Williams in Robin Thicke sta leta 2013 posnela hit Blurred Lines, ki pa je premočno spominjal na pesem Got to Give It Up Marvina Gaya. Sodnik je zdaj odločil, da morata Pharrell in Robin Marvinovi družini plačati pet milijonov dolarjev.

Pesem Blurred Lines je bila leta 2013 veliki hit, ki je navdušil skoraj vse, le družine Marvina Gaya ne. Prepričani so bili, da preveč spominja na pesem Got to Give It Up, ki jo je Marvin posnel že leta 1977, zato so se odločili za tožbo.

Od Pharrella Williamsa in Robina Thicka so sprva zahtevali sedem milijonov dolarjev (približno šest milijonov evrov) odškodnine, a je sodnik v tem tednu, ob koncu sodbe, razsodil, da morata glasbenika Marvinovi družini plačati nekaj manj kot pet milijonov dolarjev (približno 4,3 milijona evrov).

A to še ni vse - Gayevi bodo od zdaj naprej prejemali tudi 50 odstotkov tantiem za vsako predvajanje pesmi.

Primerjava pesmi Blurred Lines in Got to Give It Up







Pharrell je "izjemno razočaran"

Uspešni producent in pevec Pharrell Williams je prek tiskovnega predstavnika dejal, da je "izjemno razočaran" nad razsodbo ter da je to "grozen izid za glasbo in ustvarjalnost". Sodnikovo odločitev je še komentiral z besedami: "Mislim, da je razsodba temeljila na čustvih, in ne na pravem problemu, kar naj bi bila kršitev avtorskih pravic."

Pharrell in Robin sta se sicer že od samega začetka branila z besedami, češ, da sta Blurred Lines ustvarila kot poklon Marvinu Gayu in njegovemu hitu, s čimer ju je tokrat branil tudi njun odvetnik: "Nihče ne trdi, da sta onadva lastnika žanra ali stila Marvina Gaya. Pustite mojima strankama, naj nadaljujeta to čarovnijo." Robin se na razsodbo še ni odzval.

Pharrell je zelo razočaran nad razsodbo. Foto: Getty Images

Kopirajo tudi Slovence

So pa tudi naši glasbeniki tarča takšnega in drugačnega kopiranja. Ameriška skupina Train je denimo navdih za svojo skladbo If It's Love našla kar pri Janu Plestenjaku, v šovu America's Got Talent pa so skopirali uspešnico Perpetuum Jazzile.