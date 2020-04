Zvezdniki združili moči z globalnim koncertom #video

Koncert One World: Together at Home

Več kot sto svetovnih glasbenih zvezdnikov je združilo moči v osemurnem spektaklu En svet: skupaj doma, s katerim so se poklonili zdravstvenim delavcem, ki so v času pandemije novega koronavirusa v prvih bojnih vrstah. Glasbeniki so ob koncu koncerta zbrali 128 milijonov dolarjev, ki jih bodo donirali zdravstvenim delavcem po svetu.

"Debelih" osem ur trajajoč koncert, ki je potekal v organizaciji Global Citizen in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), pri pripravi pa je sodelovala tudi Lady Gaga, je združil več kot sto nastopajočih.

Med temi so bili tudi Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Chris Martin, Elton John, John Legend, Keith Urban, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Stevie Wonder, Celine Dion in vsi štirje člani skupine The Rolling Stones. Šov pa so povezovali televizijski voditelji Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon in Stephen Colbert.

Kot je pojasnila Lady Gaga, koncert primarno ni bil namenjen dobrodelnemu zbiranju finančnih sredstev za boj proti novemu koronavirusu, pač pa so se zvezdniki osredotočili na zabavo in sporočila solidarnosti.

Taylor Swift s Soon You'll Get Better":

V sklopu dogodka so, po poročanju BBC, predstavili tudi zgodbe zdravnikov in medicinskih sester, ki se v prvih bojnih vrstah borijo proti novemu koronavirusu, spodbudna sporočila so pošiljali tudi politika, pa nekdanji prvi dami ZDA Laura Bush in Michelle Obama. Oglasil se je tudi Bill Gates in izrazil upanje, da bodo čim prej izdelali cepivo, ki bo pred covidom-19 zavarovalo ves svet.

Paul McCartney je ob vklopu zdravstveno osebje označil "za resnične junake pandemije" in razkril, da je bila njegova mati Mary v drugi svetovni vojni prav tako med temi junaki, saj je delovala kot medicinska sestra.

Paul McCartney in njegova Lady Madonna:

Takole so zaigrali The Rolling Stones:

Nekdanji zvezdnik skupine One Direction Liam Payne je pred svojim nastopom dejal, da tovrstne akcije pripomorejo k boljšemu vzdušju: "Trenutno preživljamo težke čase, a zdi se mi, da smo si zaradi solidarnosti vse bližje."

Zbran denar zdravstvenim delavcem

Prav medicinskemu osebju naj bi bil namenjen izkupiček koncerta. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, so ob koncu koncerta zbrali 128 milijonov ameriških dolarjev, ki jih bodo namenili zdravstvenemu osebju po svetu.

