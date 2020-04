Tradicije zaradi koronavirusa padajo tudi na britanskem dvoru #video

Torkovo praznovanje 94. rojstnega dne britanske kraljice Elizabete II. bo zaradi pandemije novega koronavirusa potekalo precej drugače, kot je to v navadi. BBC poroča, da sploh prvič po letu 1952, ko je po smrti očeta Jurija VI. prevzela vladavino, v njeno čast ne bodo streljali s topovi.

Zvok topov se sicer na Elizabetin rojstni dan tradicionalno sliši opoldne, tokrat pa se je kraljevi dvor odločil, da tovrstno streljanje v teh nepredvidljivih časih ne bi bilo primerno.

Odpovedali so tudi uradno junijsko praznovanje t. i. Trooping the Colour. Foto: Reuters

Že pred tem so odpovedali vsakoletno Elizabetino junijsko uradno praznovanje s tradicionalno parado Trooping the colour.



