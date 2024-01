Žreb je določil, kdaj se bo predstavila Slovenija

V žrebu, ki sta ga izvedli švedski televizijski voditeljici Farah Abadi in Pernilla Mansson Colt, je bila Slovenija izžrebana čisto prva.

Zmagovalec bo znan 11. maja

Na letošnji Evroviziji se bo predstavilo skupno 37 držav. Predizbora bosta potekala 7. in 9. maja, finalni večer pa 11. maja, ko bo znano, kdo je zmagovalec.

V prvem predizboru, ki bo potekal 7. maja ob 21. uri, bo nastopilo 15 držav, v finale pa se jih bo uvrstilo 10. V prvi polovici predizbora se bodo predstavile: Ukrajina, Ciper, Poljska, Srbija, Litva, Hrvaška in Irska, v drugi polovici pa: Slovenija, Islandija, Finska, Portugalska, Luksemburg, Avstralija, Azerbajdžan in Moldavija.

V drugem predizboru, ki bo potekal 9. maja ob 21. uri, pa bo nastopilo 16 držav, med katerimi se jih bo v finale uvrstilo 10. V prvi polovici bodo nastopile: Avstrija, Malta, Švica, Grčija, Češka, Albanija, Danska in Armenija, v drugi polovici pa: Izrael, Estonija, Gruzija, Nizozemska, Norveška, Latvija, San Marino in Belgija.

Natančen vrstni red posameznih nastopov bo znan kasneje.

Države udeleženke so pred žrebom razdelili v pet bobnov, s katerimi so želeli preprečiti oziroma omejiti sosedsko glasovanje in povečati napetost. Slovenija je bila v bobnu z Albanijo, Avstrijo, Švico, Hrvaško in Srbijo. V drugem bobnu so bile večinoma države s severa Evrope, v tretjem baltske in kavkaške države, v četrtem države z juga Evrope, v petem pa države Beneluksa in z vzhoda Evrope.

Zagrozili so z bojkotom

Že pred žrebom je Izrael sicer zaprosil, ali lahko zaradi spominskega dne v državi nastopijo v drugem predizboru, kar so mu na Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) ugodili. Finski, islandski in švedski glasbeniki so medtem EBU pozvali, da Izrael zaradi napadov na Gazo iz tekmovanja izključijo, kot so storili z Rusijo, ko je ta napadla Ukrajino. Zagrozili so celo z bojkotom.

V obeh predizborih se bo predstavilo skupno 31 držav. Nastop v finalnem večeru imajo medtem zagotovljen Švedska kot gostiteljica ter t. i. velikih pet držav, ki v proračun zveze prispevajo največ denarja. To so: Francija, Nemčija, Italija, Španija in Združeno kraljestvo.

V žrebu so med drugim določili tudi, katera izmed velikih petih držav bo lahko glasovala v katerem predizboru. Gledalci iz Švedske, Združenega kraljestva in Nemčije bodo lahko glasovali v prvem predizboru, medtem ko bodo gledalci iz Španije, Italije in Francije glasovali v drugem predizboru.

Na začetku žreba je župan Liverpoola Steve Rotheram predstavnici Malmöja simbolično predal uradni evrovizijski ključ, ki ga vsako leto gostiteljici izbora preda lanskoletna gostiteljica. Foto: Reuters

