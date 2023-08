Ricardo Luque je povedal, da je bilo sodelovati z Žanom sijajno, saj ga veseli, da imajo tudi mladi glasbeniki to pozitivno energijo, ki jo je imel on pred skoraj 30 leti.

Ricardo Luque je povedal, da je bilo sodelovati z Žanom sijajno, saj ga veseli, da imajo tudi mladi glasbeniki to pozitivno energijo, ki jo je imel on pred skoraj 30 leti. Foto: Gaja Hanuna

Pesem Vse bom dal za tebe govori o pozitivnem pogledu na življenje. "Že če pogledamo prvi stavek: 'Kako diši mi to življenje. Izpil do dna bom srečo in trpljenje.' Se pravi, pripravljen sem na vse, kar pride v mojo smer, pripravljen sem na dobro in slabo in na to, da je brezpogojna ljubezen in ljubezen do tega, kar počneš, ljubezen do svojega partnerja, do ljudi okrog sebe, vedno najmočnejša sila v tem vesolju," je pomen pesmi pojasnil priljubljeni glasbenik.

Skupina Cubismo izvira iz Hrvaške. Kako je Žan Serčič odgovoril na vprašanje, ali s tem sodelovanjem vstopa na hrvaško glasbeno prizorišče, si oglejte v posnetku spodaj.

Razkril, ali je še vedno samski

Kot je poudaril Serčič, pesem Vse bom dal za tebe ni namenjena nobenemu dekletu posebej, je pa namenjena vsem, "ki radi poslušajo glasbo Žana Serčiča in glasbo Cubisma, in imajo radi pozitivne pesmi". Junija lani je v intervjuju za naš portal dejal, da je samski, zdaj pa pravi, da ne bo rekel niti, da je samski, niti, da ni samski.

Idejo za sodelovanje s skupino Cubismo je dobil takoj, ko je napisal besedilo za pesem: "Vedel sem, da je pesem nekaj posebnega in da potrebuje posebno noto. Pesem sem slišal v ritmu salse in kdo drug bi to znal narediti bolje kot Cubismo, ki jih poslušam že od otroštva in sem njihov oboževalec."

Med člani skupine Cubismo je tudi Krešimir Tomec, njihov basist in Serčičev producent. Preostale člane je Serčič spoznal na enem izmed njihovih koncertov v Zagrebu, kjer je, kot je povedal, "padel dol od njihove energije in izvedbe". "Ko sva se z Ricardom (pevcem skupine Cubismo, op. p.) spoznala, sva se pogovarjala le pet minut in se dogovorila za datum, da se srečava. Jaz sem bil navdušen. Z njim sem preživel nekaj najlepših snemanj v studiu," je povedal o začetkih njunega sodelovanja.

Krešimir Tomec je basist skupine Cubismo in glasbeni producent številnih slovenskih glasbenikov. Foto: Gaja Hanuna

Ne izključujejo ponovnega sodelovanja

Kljub temu da so sodelovali prvič, pa niti Serčič niti Ricardo Luque ne izključujeta ponovnega sodelovanja. Oba sta namreč poudarila, da je bila energija med snemanjem v studiu vrhunska. Obstaja tudi možnost, da bo skupina Cubismo nastopila na njegovem največjem samostojnem koncertu doslej, ki ga 23. novembra pripravlja v ljubljanskem Media Centru.

Luque je povedal, da je bilo sodelovati z Žanom sijajno, saj ga veseli, da imajo tudi mladi glasbeniki to pozitivno energijo, kot jo je imel on pred skoraj 30 leti. Njegovo glasbo je poslušal že, preden ga je spoznal, saj so mu rekli, da je Serčič v Sloveniji zelo priljubljen. "In vidim, da je res. Dekleta ga imajo zelo rada," je poudaril Luque, Serčič pa se je pošalil, da imajo dekleta rada tudi Ricarda.

Videospot za pesem Vse bom dal za tebe si lahko ogledate spodaj:

Nasvetov Jana Plestenjaka ne posluša vedno

Pri pesmi je povsem spontano sodeloval tudi njegov mentor Jan Plestenjak. Zadnji je namreč dal idejo za naslov Vse bi dal za tebe, česar pa se pravzaprav ne spomni. "Bilo je spontano, družili smo se, on je dal to idejo na mizo, jaz pa sem rekel, da bom povedal, da je ideja nova in da je tudi on nekako vpleten v to pesem," je pojasnil Serčič.

50-letni glasbenik je v intervjuju za Siol.net pred meseci dejal, da Žanu Serčiču večkrat svetuje pri pisanju pesmi, a ga ta ne posluša vedno. "Res je (smeh, op. p.). Zase bi rekel, da sem zelo samosvoj človek, rad grem skozi življenje, se učim iz svojih napak in moja pot ni enaka kot pot nekoga drugega. Tako da vedno sledim temu, kar je v mojem srcu. Vedno poslušam svoje srce. Od Jana sem dobil ogromno nasvetov, ki so dobri. Mogoče bi bil še kakšen komad lahko dober, če bi poslušal Jana. Ampak kot sem že rekel, sebe poslušam najprej," je to, da nasvetov Plestenjaka ne posluša vedno, komentiral Serčič.

Žan Serčič bo v kratkem izdal nov album, na katerem dela že leto in pol, konec novembra pa pripravlja tudi največji samostojni koncert doslej. Foto: Gaja Hanuna

Konec novembra pripravlja največji samostojni koncert doslej

Žan Serčič bo v kratkem izdal nov album, s katerim se ukvarja že leto in pol, konec novembra pa pripravlja tudi največji samostojni koncert doslej. Kot je povedal, se najbolj veseli dneva, ko bo album izšel: "Pripravljam se predvsem na predstavitev albuma. To mi pomeni največ. Stik z občinstvom in to, da bomo z mojim bendom, mojimi Šakali, lahko zaigrali."

Kljub temu, da večino svojega časa preživi v studiu, tega ne dojema negativno. Pravi, da je to, ali si zaposlen, le stvar percepcije. "To je moj življenjski slog. O glasbi razmišljam, vse odkar se zbudim in dokler ne zaspim," je poudaril. In dodal: "Niti enkrat nisem pomislil, joj, zdaj moram pa v studio. Vedno grem z veseljem. Najboljša energija je kreativna energija. In to energijo moraš negovati. Vsekakor je naporno usklajevati osebno življenje in življenje glasbenika. To ti pobere veliko energije, te konzumira in posrka vase. Potrebno je ravnotežje, kar pa moraš kot glasbenik, ki se ves čas razdaja za občinstvo, razumeti."

Žan Serčič (desno) v družbi pevca skupine Cubismo Ricarda Luqueja in basista Krešimirja Tomeca. Foto: Gaja Hanuna

