Zala in Gašper odpovedala nastop, ker nista dobila višjega plačila

Organizatorji festivala TrNOVfest so prek Facebooka sporočili, da sta Zala Kralj in Gašper Šantl brez opozorila odpovedala nastop, pri čemer so dodali, da se ne bodo "pustili izsiljevati z višanjem že dogovorjenega honorarja".

Center slovanskih kultur France Prešeren, ki organizira enega najbolj obiskanih festivalov v Ljubljani, TrNOVfest, je na Facebooku sporočil, da nastop Zale Kralj in Gašperja Šantla v torek, 27. avgusta, odpade.

Da ju ne bo, sta se odločila glasbenika sama, ki sta na Facebookovi strani dogodka zapisala: "Žal morava sporočiti, da naju to leto ne bo na odru Trnovfesta. Prideva k vam čim prej. Vsi, ki ste že kupili vstopnice, se prosim obrnite na organizatorja. Rada vas imava in hvala, da razumete."

"Ne bomo se pustili izsiljevati"

Odpoved je po besedah organizatorja posledica prerekanja o višjem honorarju za nastop, kar so dali jasno vedeti v svojem zapisu na Facebooku: "Organizatorji se žal ne moremo in ne bomo pustili izsiljevati z višanjem že dogovorjenega honorarja po objavi programa in raje iščemo primerno zamenjavo, Zali in Gašperju pa so vrata odprta, če bosta prvič nastopila za prvotno dogovorjeno ceno."

To je njihov celotni zapis:

Ob objavi so pripeli še zajem zaslona SMS-sporočila Zale in Gašperja, v katerem je zapisano, naj "razumejo, da smo ekipa in da se moramo skupaj odločati, kaj je za nas najbolje, zato so zdaj pogoji drugačni".

Za komentar smo se obrnili tudi na predstavnico Zale in Gašperja, odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

