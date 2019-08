Zala in Gašper o odpovedanem nastopu: Ne pustiva se izsiljevati

Na Zalo Kralj in Gašperja Šantla smo se obrnili za komentar o odpovedanem koncertu na festivalu TrNOVfest , pri čemer so organizatorji trdili, da sta glasbenika "brez opozorila odpovedala nastop" in da se ne bodo "pustili izsiljevati z višanjem že dogovorjenega honorarja". Zala in Gašper sta nam zaupala svojo plat zgodbe.

"Zdi se nama pravilno, da še sama predstaviva svoj pogled glede odpovedi Trnovfesta 2019," sta pojasnilo začela Zala Kralj in Gašper Šantl, ki sta letos zastopala Slovenijo na izboru Pesem Evrovizije.

"V zadnjem dnevu so se pojavile nekatere informacije in objave organizatorja festivala, ki niso le neresnične, ampak tudi žaljive do naju kot posameznikov. V vsem času skupnega projekta zalagasper sva z vsemi organizatorji sodelovala brez kakršnihkoli večjih zapletov, s podpisanimi pogodbami, ki so varovale interese obeh strani."

Sama nista imela namena javno oznanjati ravnanja in odnosa organizatorja, vendar v trenutni situaciji enostavno nimata druge možnosti, pravita. Foto: Ana Šantl

Niso hoteli podpisati pogodbe, ker se jim je pokvaril računalnik?

Mlada glasbenika sta ob tem pojasnila, da imata za ta in prihodnji mesec načrtovanih še šest koncertov, pri katerih se ni pojavila nikakršna težava glede podpisa pogodbe. Samo pri TrNOVfestu. "Pri podpisu pogodbe za Trnovfest pa se je zgodilo, da je organizator v več kot 40 dneh ni želel podpisati, pri čemer je kot razlog navajal 'pokvarjen računalnik' in hkrati izražal svoje nezadovoljstvo z najino prošnjo po podpisu pogodbe v stilu, 'ali nam res ne zaupata, da si želita to pogodbo?'."

"Kljub temu, da pogodba ni bila podpisana in da nisva dobila niti pisne potrditve prek maila, je organizator objavil dogodek in začel prodajo kart," še pojasnjujeta. "Kdo začne prodajati karte, preden se z glasbenikom sploh dokončno dogovori za nastop?!"

"Informacije, ki jih je objavil festival, so neresnične"

Zala in Gašper sta hotela kljub nastali situaciji in kljub temu, da jima je organizator grozil z izterjavo za "stroške za vračanje vstopnic in spremembo programa", ostati pozitivna in izpeljati koncert. Zato sta ga v začetku meseca še enkrat pozvala k podpisu pogodbe. "Hkrati sva prosila, naj v primeru, da pogodba do 4. avgusta ne bo podpisana, iz medijev in z družbenih omrežij dogodek izbriše. Ker se ni zgodilo nič od tega (torej niti pogodba ni bila podpisana niti dogodek ni bil izbrisan), sva sama dogodek na družbenih omrežjih odpovedala 5. avgusta."

Upala sta, da bo organizator vsaj v tem pogledu razumevajoč in se bo tu zgodba končala, sta nam še razložila. "Tako pa sva prisiljena v to, da poveva še svoj pogled na celotno situacijo in se ne pustiva izsiljevati."

Sama nisva imela nikakršnega namena javno oznanjati ravnanja in odnosa organizatorja, vendar v trenutni situaciji enostavno ni druge možnosti, saj so informacije, objavljene s strani festivala, neresnične. Glede očitkov izsiljevanja za višji honorar je treba povedati, da vsem organizatorjem ponujava enotno ceno. Enako je bilo tudi s TrNOVfestom, kjer je organizator hkrati predlagal dogovor za določen delež prodanih vstopnic v primeru, da bi le ta presegel ponujeno ceno.

Obljubila sta, da bosta čim prej pripravila "en zelo kul koncert". Foto: Reuters

Boli ju to, da organizator širi neresnične informacije

V nadaljevanju sta še razložila dogovarjanje glede plačila in zadnje poskuse glede podpisa pogodbe ter dodala, da ju bolj kot kakršenkoli izgubljen zaslužek - ta je zanju na začetku poti več kot dobrodošel, ampak niti približno ne prioriteta - boli to, da "organizator širi neresnične informacije, ob tem, da sva bila ves ta čas več kot razumna, da sva kljub preteku (dveh) rokov za podpis pogodbe čakala in poskušala spodbuditi organizatorja k temu, da se nekako vseeno dogovorimo, in da sva naredila res vse, da bi lahko izpeljala koncert in s tem ne pustila ljudi na cedilu".

Za konec sta še zapisala: "V industriji, polni izsiljevanja močnejših strank (kar glasbeniki v veliki večini primerov nismo), ne želiva slednjim še naprej omogočati takšnega ravnanja. Da o profesionalnosti ob objavi zasebne korespondence sploh ne govoriva." To leti na to, da so organizatorji na svoji strani na Facebooku delili še zajem zaslona njunega SMS-sporočila.

Zahvalila sta se vsem, ki so hoteli priti na dogodek, in obljubila, da bosta čim prej pripravila "en zelo kul koncert".

Njun celoten zapis si preberite tukaj:

Kdo začne prodajati karte, preden se z glasbenikom sploh dokončno dogovori za nastop?! Zdi se nama pravilno, da še... Posted by Zala Kralj & Gašper Šantl on Tuesday, August 6, 2019



