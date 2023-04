Profesor na Srednji tehniški in poklicni šoli v Trbovljah Uroš Ocepek je s pomočjo treh dijakov ustvaril prvi slovenski valček, narejen z umetno inteligenco. Gre za t. i. projekt AiVSENIK, s katerim so želeli izraziti spoštovanje do slovenske narodnozabavne glasbe Ansambla bratov Avsenik in njegovih naslednikov.

"Čaka nas zgodovinski dogodek. Javnosti bomo premierno predstavili Trboveljski valček, prvi valček, ki je bil narejen s pomočjo umetne inteligence. Melodijo, ki smo jo prejeli, smo s človeškim znanjem obogatili in dobili čisto pravi valček. Še več, valček je zaigral mladi narodnozabavni ansambel Mladi asi," je ob predstavitvi projekta zapisal profesor Uroš Ocepek.

Dodal je: "Projekt AiVSENIK je nastal iz spoštovanja do narodnozabavne glasbe Ansambla bratov Avsenik in njegovih naslednikov. Resnično sem ponosen na rezultat."

Pesem in videospot si lahko ogledate spodaj:

V spomin vsem trboveljskim prednikom

Pesem, ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence, so premierno predstavili na osmi konferenci TRii v Delavskem domu Trbovlje.

Ocepek je idejo za projekt dobil leta 2019. Prva, ki ji je svojo idejo predstavil, je bila ustvarjalka na področju intermedijske umetnosti Maša Jazbec. Pri projektu so sodelovali tudi trije dijaki Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje – Matic Bernot, Žan Hribar in Danijel Tomić.

"Z Maticem sva se lotila prepisovanja Avsenikovih valčkov. Šel sem po različnih knjižnicah in pregledoval notno gradivo. Nekaj not sem imel sam, saj se večkrat igral Avsenikovo glasbo kar na orgle. Najzanimivejše je, da Matic ne pozna not, tako da sem mu na hitro razložil, kakor obrtniško prepisovati skladbe v digitalni zapis (MIDI). Ker je vzporedno opravljal šolske obveznosti in sva sodelovala še pri drugih projektih, projekt ni napredoval do mere, kot sva si zamislila. Z Matičevim soglasjem sem leto kasneje k projektu povabil dijaka Žana Hribarja in Danijela Tomića, ki sta izziv sprejela. Ponovno smo se usedli, naredil sem hitri tečaj teorije glasbe in posledično branja not. Nato smo se lotili projekta – naša naloga je bila izdelati algoritem, ki bo generiral melodijo. Rodil se je Trboveljski valček," je Ocepek pojasnil nastanek pesmi.

Povedal je še, da je pesem nastala v "spomin vsem trboveljskim prednikom".

Uroš Ocepek je profesor matematike in računalništva, raziskovalec na področju umetne inteligence ter programer spletnih aplikacij. Leta 2022 je kot drugi slovenski učitelj Slovenijo zastopal na tekmovanju Global Teacher Prize, na katerem izbirajo učitelje, ki v družbi premikajo meje in jo delajo boljšo.

