Kmalu nov način prevoza? Razkritje štirinožnega robota. #video

Corleo je dvosedežni štirinožni robot, ki ga usmerjate s svojim telesom, s pomočjo umetne inteligence pa se z njim lahko premikate tudi po zelo razgibanem terenu.

Corleo, prevoz prihodnosti? Foto: Reuters

V spodnjem, računalniško ustvarjenem videoposnetku, jezdeci s Corleom galopirajo skozi gozd, tečejo čez polja, z mačjo sposobnostjo skačejo po skalnatih terenih in kot konj kasajo po zasneženi pokrajini. Njegovi možgani z umetno inteligenco skrbno analizirajo vsak korak pred nami in izberejo najvarnejšo možnost, medtem ko se odzivajo na govorico telesa voznika.

Tega napredno mislečega robota so pri Kawasakiju predstavili na sejmu Osaka Expo 2025 na Japonskem, kjer je glavna tema razstave "oblikovanje družbe prihodnosti za naša življenja".

Corleo vključuje nekaj izvrstnih oblikovalskih zamisli, vključno z neodvisnimi nogami, motorjem na vodik in krmiljenjem s prestavljanjem teže. "Medtem ko ohranja veselje do vožnje, vozilo neprestano spremlja voznikovo gibanje, da doseže pomirjujoč občutek enotnosti med človekom in strojem," so sporočili iz Kawasakija.

