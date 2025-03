Foto: Google Na področju preboja avtonomnih taksi voženj v velikih mestih je trenutno prvo ime Google oziroma družba Alphabet. S svojim programom Waymo One so dosegli mejnik 200 tisoč avtonomnih plačanih voženj brez uporabe voznika. Še poleti je Waymo delil objavo, da so tedensko opravili 100 tisoč tovrstnih voženj. V manj kot dveh letih je obseg voženj narastel za dvajsetkrat. Nov mejnik je prek družbenega omrežja X delil izvršni direktor Alphabeta Sundar Pichai.

Exciting new @Waymo milestone: Waymo One is now serving 200k+ paid trips each week across LA, Phoenix and SF - that’s 20x growth in less than two years! Up next: Austin, Atlanta and Miami. pic.twitter.com/K2bENRTjik — Sundar Pichai (@sundarpichai) February 27, 2025

Google korak prek Teslo, a vodilni so Kitajci

Google je začel z razvojem avtonomnih avtomobilov leta 2009, program Waymo pa začel leta 2016. Zdaj avtonomne taksi vožnje nudijo v Los Angelesu, Phoenixu in San Franciscu, kmalu pa sledijo še Austin, Atlanta in Miami.

V ZDA je širitev Wayma slaba novica za Teslo in Elona Muska. Lani so z cybercabom razkrili lasten avtomobil brez volana, Musk pa je začetek avtonomnih voženj prek namenske aplikacije napovedal za letošnje poletje. Tesla bo s samodejnimi prevozi začela v Austinu, postopek pridobivanja za prevoze brez voznika (trenutno lahko testirajo samodejno vožnjo ob nadzoru voznika) pa so sprožili tudi v Kaliforniji. Musk se pri poenostavitvi postopkov pridobivanja dovoljenj zanaša tudi na podporo predsednika Trumpa.

Avtonomni taksiji so trenutno najbolj razširjeni na Kitajskem, kjer poznamo programe kot so Baidu, WeRide in DeepRoute. Baidu je lani s sistemom ApolloGo v zadnjem četrtletju dosegel 1,1 milijona avtonomnih voženj, skupno od začetka pa že več kot devet milijonov.

