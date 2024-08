Samovozeči avtomobili se danes še vedno zdijo futuristična rešitev za daljno prihodnost, toda v velikih mestih delujejo že danes. To velja za Kitajsko, ki je nekatere dele cest namenila testni uporabi samovozečih robotaksijev. Poleg domačih proizvajalcev takih vozil se je v vrsto s svojim sistemom že postavila tudi Tesla, ki svojega robotaksija sicer še ni predstavila. Zanemarljiv ni niti podatek, da je Mercedes-Benz kot prvi tuji proizvajalec pred dnevi dobil dovoljenje za testiranje samovozečih vozil četrte stopnje. To pomeni, da avtomobil vozi sam, voznik pa lahko v nujnih primerih še prevzame nadzor.

Manj znani ponudniki, v ozadju pa industrijski velikani

Trenutno vsaj 19 kitajskih mest že opravlja teste robotaksijev in robobusov, kjer voznika ni oziroma zanj v notranjosti sploh ni več volana. V sedmih mestih teste opravlja vsaj pet vodilnih kitajskih proizvajalcev – Apollo Go, Pony.ai, WeRide, AutoX in SAIC Motor.

Na prvi pogled so to večinoma manj znana imena, ki pa imajo za seboj močno zaledje. Apollo Go je na primer del tehnološkega giganta Baidu. Toyota podpira Pony.ai, trgovski velikan Alibaba pa AutoX.

Poleg Kitajcev robotaksije razvijajo tudi Američani. Waymo je produkt Alphabeta oziroma Googla. Robotaksi razvija tudi Tesla. Foto: Reuters

Tako si notranjost svojega robotaksija predstavljajo pri hrvaškem Rimcu. Njihov prihod na ulice Zagreba so napovedali že za leto 2026. Foto: Rimac Automobili

Vse več taksistov in prevoznikov, a tudi robotaksijem napovedujejo hitro rast

Apollo Go namerava samo v Wuhanu do konca leta na ceste poslati tisoč vozil, do leta 2030 pa nameravajo svoje samodejne prevoze nuditi v sto mestih. Pony.ai ima trenutno tristo robotaksijev, do leta 2026 pa želijo to število povečati na tisoč.

Vse te napovedi niso všeč Kitajcem, ki si danes kruh služijo kot taksisti ali ponudniki prevozov. S tako storitvijo se ukvarja sedem milijonov Kitajcev. "Vsi bomo lačni," je za Reuters povedal eden izmed voznikov iz Wuhana. Pred dvema letoma je bilo takih voznikov še 4,4 milijona. Prevozi nudijo možnost zaslužka za nižji razred prebivalcev, ki pa lahko z avtomatizmi in umetno inteligenco v doglednem času izgubijo zaposlitve. Zdi se, da so prav taksisti tisti, ki bi lahko zaradi umetne inteligence prvi začeli izgubljati svoje službe.

Robotaksiji trenutno še niso dobičkonosni. Apollo Go na letni ravni po oceni kitajskih analitikov z vsakim avtomobilom izgubi skoraj enajst tisoč dolarjev. Z uporabo cenejših vozil in dodatnim razvojem trga bi lahko vsak avtomobil podjetju prinesel 16 tisoč dolarjev zaslužka letno. Klasični avtomobil vozniku in platformi za prevoze trenutno letno prinese okrog 15 tisočakov.

Kaj pa ZDA?

Na Kitajskem so dovoljenja za testiranja samovozečih vozil v zadnjem obdobju delili pospešeno hitro. V ZDA je drugače. Trenutno komercialno deluje le Waymo, ki je del Albhabetaki z robotaksiji nudi prevoze v San Franciscu, Los Angelesu in Phoenixu. V teh treh mestih imajo skupno tisoč vozil.

V treh mestih deluje tudi Cruise, oddelek za robotaksije General Motorsa, ki je aprila letos spet začel praktične teste. Te je prej zaustavilo trčenje s pešcem.