Na dražbi londonske avkcijske hiše Sotheby's so pred dvema dnevoma prodali prvo umetnino humanoidnega robota. Gre za portret angleškega matematika, kriptografa in enega od prvih računalniških znanstvenikov Alana Turinga, ki je na dražbi dosegel ceno 1,23 milijona evrov.

2,2-metra velik portret z naslovom A.I. God, čigar avtor je prvi ultra realistični robotski umetnik na svetu z imenom Ai-Da, je presegel pričakovanja pred prodajo, ki so bila okoli 167.153 evrov.

Zgodovinski dosežek

"Današnja rekordna prodajna cena za prvo umetniško delo umetnika humanoidnega robota, ki je bilo na dražbi, označuje trenutek v zgodovini moderne in sodobne umetnosti ter odraža vse večje presečišče med tehnologijo umetne inteligence in svetovnim umetniškim trgom," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz avkcijske hiše.

Kaj je povedal robot?

Robot Ai-Da, ki za govor uporablja umetno inteligenco, je ob tem povedal, da je ključna vrednost njegovega dela, da služi kot katalizator za dialog o nastajajočih tehnologijah. Dodal je, da "portret pionirja Alana Turinga vabi gledalce k razmisleku o božanski naravi umetne inteligence in računalništva, hkrati pa upošteva etične in družbene posledice teh napredkov".

Robot Ai-Da je dobil ime po Adi Lovelace, prvi računalniški programerki na svetu, zasnoval pa ga je Aidan Meller, specialist za moderno in sodobno umetnost.

Popoln umetnik

"Največji umetniki v zgodovini so se spopadali s svojim časovnim obdobjem ter oboji slavili in postavljali pod vprašaj družbene premike," je ob tem povedal Meller. "Robot Ai-Da kot tehnologija je v današnjem času popoln umetnik za razpravo o trenutnem razvoju tehnologije in njeni razvijajoči se dediščini," je dodal.

Meller je bil na čelu ekipe, ki je s strokovnjaki za umetno inteligenco na univerzah v Oxfordu in Birminghamu v Angliji ustvarila robota Ai-Da.

Turing, ki je med drugim znan tudi kot razbijalec kod iz druge svetovne vojne, je po besedah Mellerja imel že v 50. letih minulega stoletja pomisleke glede uporabe umetne inteligence. In prav "umirjeni toni in razbite obrazne ploskve" umetniškega dela humanoidnega robota po njegovih besedah navidezno nakazujejo na "težave, na katere je opozarjal Turing v povezavi z rabo umetne inteligence".

Eterično in strašljivo

Dela robota Ai-Da so "eterična in strašljiva" in "se še naprej sprašujejo, kam nas bo pripeljala moč umetne inteligence in globalna tekma za izkoriščanje njene moči", je še povedal Meller.

Podoben ženski z velikimi očmi

Izjemno realistični robot, eden najnaprednejših na svetu, je vizualno podoben ženski z velikimi očmi in rjavimi lasmi. Da je ustvaril portret, je moral robot najprej izbrati slog, barvo, vsebino, ton in teksturo, nato pa si je s kamerami v svojih očeh ogledal sliko Turinga in nato ustvaril njegov portret.