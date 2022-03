V podporo Ukrajini spremenili uspešnico Wind of Change

Glasbena skupina Scorpions je pretekli konec tedna v Las Vegasu začela svojo koncertno rezidenco, ki bo trajala do sredine aprila. Na uvodnem koncertu so seveda zaigrali tudi svojo največjo uspešnico Wind of Change, v kateri pa so spremenili enega od stihov.

Pevec Klaus Meine, ki je to pesem tudi napisal, je tako v Las Vegasu namesto stiha Sledi Moskvi do parka Gorki in poslušaj veter sprememb zapel Prisluhni mojemu srcu, ki je reklo Ukrajina in čaka, da se veter spremeni.

Scorpions so Ukrajino javno podprli že kmalu po začetku ruske invazije. "Ne končajte dialoga. Besede so boljše od krogel," so sporočili in dodali, da so v mislih in srcu z Ukrajino.

Skladba Wind of Change je sicer nastala po nastopu skupine Scorpions na velikem festivalu v Moskvi avgusta 1989, na katerem so igrali ob Ozzyju Osbournu, Mötley Crüe, Skid Row, Jam in Bon Jovi skupaj z ruskimi kolegi.

To je bilo prvič, da so v Moskvi dovolili nastop zahodnim rokerjem in metalcem, kmalu zatem pa je Meine napisal Wind of Change, ki je postala nekakšna himna padca Berlinskega zidu in zloma Sovjetske zveze.

