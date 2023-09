Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 76. letu starosti je umrl ameriški glasbenik in tekstopisec Jimmy Buffett, najbolj znan po znani popevki Margaritaville iz leta 1977, je zapisano v sporočilu na njegovi spletni strani. Buffett je izdal skoraj 30 studijskih albumov, dobro pa so bile prodajane tudi njegove knjige, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Jimmy je sinoči umrl obkrožen z družinskimi člani, prijatelji, glasbo in svojimi psi," je zapisano v sporočilu, ki ne navaja vzroka smrti. "Živel je kot pesem do zadnjega izdiha, mnogi ga bodo neizmerno pogrešali."

Buffettova ležerna uspešnica Margaritaville, ki poje o življenju na plaži, je bila na vrh Billboardove lestvice uvrščena 22 tednov, zaradi nje je zaslovel in si ustvaril tudi poslovni imperij. "Župan Margaritavilla" je namreč ustanovil tudi verigo počitniških letovišč, restavracij in trgovin v svojem eskapističnem slogu.

Glasbenik se je rodil na božični dan leta 1946 v ameriški zvezni državi Mississippi, odraščal pa je v Alabami. Z glasbo se je začel ukvarjati med študijem, ko se je naučil igrati kitaro in začel nastopati na ulicah ter v klubih v New Orleansu.

Leta 1970 je izdal svojo prvo skladbo z naslovom Down to Earth, leto kasneje pa je odpotoval v floridsko letovišče Key West, ki je močno zaznamovalo njegov glasbeni opus. Nanašajoč se na svojo najprepoznavnejšo skladbo se je z muzikalom Escape to Margaritaville udejstvoval tudi na newyorškem Broadwayu.

Nekdanji ameriški senator iz Alabame Doug Jones je na družbenem omrežju X izrazil sožalje in zapisal, da je Buffett živel "na polno" in da ga bo pogrešal ves svet, poroča AFP.

Sožalje je na družbenem omrežju Instagram izrazil tudi britanski glasbeni zvezdnik Elton John, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Jimmy Buffett je bil unikaten zabavljač. Ljudje so ga oboževali, on pa jih ni nikoli razočaral," je dodal.

Sodeč po zapisu na njegovi spletni strani je nameraval Buffett letos izdati nove skladbe.