Umrl igralec in dvakratni prejemnik nagrade emmy

V 67. letu starosti je v soboto umrl dvakratni prejemnik nagrade emmy in priljubljeni ameriški igralec Ron Cephas Jones, najbolj znan po vlogi Williama Hilla v seriji To smo mi (This Is Us), poroča Entertainment Weekly.

Novico o smrti igralca je potrdil njegov predstavnik, ki je za omenjeni medij dejal, da je igralec umrl po dolgotrajnem boju z boleznijo pljuč.

Leta 2020 je prestal dvojno transplantacijo pljuč

"V vsej njegovi karieri je njegovo toplino, radost, radodarnost, prijaznost in srčnost čutil vsak, ki je imel to srečo, da ga je poznal," je dejal njegov predstavnik in dodal: "Bil je slajši, globlji in večji od katerekoli vloge, ki jo je kdaj igral. Tako sem hvaležen, da sem bil del njegovega življenja."

Ron Cephas Jones je leta 2021 v intervjuju za New York Times razkril, da je leto prej po boju s kronično obstruktivno pljučno boleznijo prestal dvojno transplantacijo pljuč. Nato je skoraj dva meseca preživel v kliničnem centru Ronalda Reagana UCLA v Los Angelesu, kjer se je naučil znova dihati, hoditi in jesti.

Za vlogo Williama Hilla v seriji To smo mi je v letih 2018 in 2020 prejel nagradi emmy za izjemnega gostujočega igralca v dramski seriji. Nagrade emmy sicer podeljujejo za odličnost v televizijski produkciji in veljajo za televizijski ekvivalent oskarja, grammyja in tonyja. Zadnji dan snemanja serije je Jonas dejal, da sta ga igralska zasedba in ekipa ves čas podpirali pri njegovih zdravstvenih težavah. "Vi ste me držali, ko sem se boril, in niste me izpustili," je izjavil takrat.

Na njegovo smrt se je odzval tudi igralec Sterling K. Brown, ki je v omenjeni seriji igralec Jonesovega sina. "Življenje je posnemalo umetnost. Enega najčudovitejših ljudi, kar jih je svet videl, ni več med nami. Brat, ljubljen si, in pogrešali te bomo." je zapisal pod fotografijo, ki jo je objavil na svojem profilu na Instagramu.

Jones je igral tudi v več filmih in serijah, med njimi Gospod Robot (Mr. Robot), Shazam!, Truth Be Told, Plačano v celoti (Paid in Full) in Marvel's Luke Cage.

