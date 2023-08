Znani pevec žaluje za hčerko, ta je utonila med kopanjem

Le nekaj ur pred omenjenim dogodkom je María Fernanda na svojem Instagramovem profilu objavila fotografijo, na kateri pozira s prijateljico. Javnost je dekle spoznala predvsem kot vplivnico, ki ji na Instagramu sledi več kot 40 tisoč ljudi, z njimi pa je pogosto delila svoje izkušnje s potovanj ter fotografije in videe z nočnih zabav.

Kot poročajo nekateri mediji, je Maria utonila v Mazatlánu v ponedeljek okoli 4.40 zjutraj. Po poročanju lokalnih medijev je v zgodnjih jutranjih urah šla v ocean z vsaj še dvema prijateljema, ob tem pa naj bi bila tudi pod vplivom alkohola. V težavah se je zaradi valov in močnih tokov znašel tudi njen prijatelj, a ga je prijateljici uspelo potegniti na varno na plažo Cerritos. Čez nekaj ur pa so truplo Marie, te jim ni uspelo rešiti, zagledali ob obali.

Javnosti je pevec potrdil žalostno novico

Javnosti je žalostno novico sporočil tudi njen očim in 36-letni pevec Luis Ángel Franco "El Flaco", ki je potrdil smrt pastorke. "Moram naznaniti odhod svoje hčerke Marie Fernande. To je največja bolečina, ki jo človek lahko občuti. Cenim vsa sporočila podpore in ljubezni, ki sem jih prejel. Prosim vas, da razumete to bolečino, ki jo čutim, in cenim vašo empatijo," je zapisal mehiški pevec in prosil za zasebnost v teh težkih časih.

Mario Fernando je njena mati, Mari Cruz Robles, rodila, preden je spoznala El Flaca, vendar je pevec dekle posvojil in jo vzgajal kot svojo hčerko ter ji bil kot oče vse do njene smrti. Čeprav sta se z njeno mamo Mari Cruz ločila že pred desetimi leti, je s pastorko ostal v tesnih stikih in jo je podpiral. Poleg pokojne pastorke ima pevec z Mari Cruz še dva otroka, 19-letno Ángelo in trinajstletnega Luisa, poroča DailyMail.

El Flaco je v Mehiki priljubljena osebnost z bogato glasbeno kariero, vključno z delom v skupini Los Recoditos, poroča Hola.