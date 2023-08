V 58. letu starosti je umrl Večerov urednik in novinar Vojislav Bercko, so sporočili z omenjenega časnika.

Kot so zapisali na Večeru, je Bercko domala vso svojo novinarsko kariero posvetil časniku Večer. Bil je novinar, komentator in urednik rubrik črne kronike in zunanje politike. "Večerovec v najboljšem pomenu besede," so izpostavili v novici o njegovi nenadni smrti.

"Bil je novinar in urednik, ki spoštuje visoke standarde in integriteto novinarskega dela, razgledan, dostojanstven in profesionalen, sijajen poznavalec področij, ki jih je pokrival. Za nameček še nepocukran in brutalen realist," so zapisali v Večeru.

Bercko, letnik 1966, je izhajal iz novinarske družine, ki je bila prav tako predana Večeru. Mati je bila odgovorna urednica časnika, oče pa urednik.

Sam se je najprej uveljavil v črni kroniki. "Veljal je za človeka terena; informacije in zgodbe je iskal iz prve roke. Vedel je, kaj pomeni preverjanje virov," poudarjajo na Večeru.

Kasneje se je povsem posvetil zunanjepolitičnim temam. Veliko je tudi potoval in poročal s številnih koncev in krajev. "Veliko časa je preživel na nemirnem Balkanu, poročal z Bližnjega vzhoda, bil je poleg, tudi na Tahrirju ob arabski pomladi ..."

"Spomnimo se ga kot mirnega, preudarnega in načitanega člana Večerove ekipe. V redakciji je veljal za glas razuma; ko so po svetu ali doma divjale krize, je Bercko razmišljal hladnokrvno, kdo bi mislil, da celo flegmatično. Znal je presoditi in njegove ocene so se izkazale za pravilne."

"Ja, bil je večerovec v najboljšem pomenu besede. Novinarstvo in naš časnik sta mu pomenila ogromno, vse. Kljub bolezni je delal in pisal tako rekoč do zadnjega, nič mu ni bilo težko. Še v začetku avgusta je objavljal analitične članke, ki so se žal izkazali kot zadnji. Z boleznijo se je spoprijel realistično, a obenem pogumno, optimistično, brez predaje, še te dni smo si z njim izmenjali ohrabrujoča sporočila. Odšel je veliko prezgodaj. Odličen novinar, krasen človek, član naše ekipe," sta v nekrologu kolegu Bercku še zapisala odgovorni urednik Večera Matija Stepšinik in novinar Boris Jaušavec.