Umrla je Tina Turner

"Tina Turner, 'kraljica rock'n rolla' je danes umrla po dolgi bolezni v svojem domu v Kusnachtu blizu Züricha v Švici," so sporočili v izjavi.

"Z njo svet izgublja glasbeno legendo in vzornico", so še dodali.

Tina Turner dies at 83 https://t.co/7rr0613Jds pic.twitter.com/9FqJp4jTqV — Daily Mail Online (@MailOnline) May 24, 2023

Simply The Best.



RIP Tina Turner 💜 pic.twitter.com/wzj2JzD7jb — Mind, Body & Sole (@MindBodySoleUK) May 24, 2023

Tina je osvojila osem kipcev za nagrado Grammy, njena stalna prisotnost in popularnost v rock glasbi pa ji je med publiko prinesla sloveči naziv "kraljica Rock & Rolla".

Tina je bila ena izmed svetovno najpopularnejših in najbolj prodajanih glasbenic in je najuspešnejša ženska rock pevka vseh časov s prek 200 milijoni prodanih plošč.

Turnerjeva je bila poznana po zelo energičnem nastopu na odru, izredno močnem vokalu, spektakularnih rock koncertih in tudi po svojih dolgih in čvrstih nogah.

Tina Turner has passed away at the age of 83. pic.twitter.com/Gs1WjHLFe0 — Pop Base (@PopBase) May 24, 2023

Njene največje uspešnice kot so What's Love Got to Do With It, The best, Proud Mary, Private Dancer, We Don't Need Another Hero in druge, še danes pogosto vrtijo na radijskih postajah.

🚨 BREAKING: Singer Tina Turner has died at the age of 83 after a long illness in her home in Küsnacht near Zurich, Switzerland, her spokesman has saidhttps://t.co/iBjGZgOV1h pic.twitter.com/f5gqwk4uTR — The Telegraph (@Telegraph) May 24, 2023

Legendarni pevki je decembra lani pri 62 letih umrl sin Ronnie Turner. To je bila zanjo že druga tragična izguba, potem ko je leta 2018 umrl njen sin Craig.

Tina Turner s sinom Ronniejem leta 1972. Foto: Guliverimage

Tina Turner se je rodila leta 1939 kot Anna Mae Bullock v mestu Brownsville v ameriški zvezni državi Tennessee. Po srednji šoli se je preselila v ameriški center blues glasbe St. Louis, kjer je spoznala kitarista Ikea Turnerja, s katerim se je poročila in imela dva otroka.

Skupaj sta izdala album Fool in Love, ki se je nemudoma povzpel na vrh glasbenih lestvic. O njunem zakonu je pozneje v avtobiografiji razkrila, da jo je trpinčil, piše STA. Leta 1976 ga je z otrokoma zapustila. Pobegnila je brez denarja ter spočetka plesala v klubih in hotelih.

V zadnjih letih svojega življenja se je soočala s številnimi zdravstvenimi težavami, med drugim z rakom, možgansko kapjo in odpovedjo ledvic.