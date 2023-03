Tomaž Domicelj praznuje 75 let: Tudi ko me ne bo več, bodo moji komadi ostali

Domicelj je rojstnodnevni koncert priredil že v petek, ko je v Domžalah nastopil z glasbenimi kolegi, med drugim z violinistom in kitaristom Sašem Olenjukom, pridružila sta se mu tudi Adi Smolar in Tinkara Kovač. Ob rojstnem dnevu so se mu poklonili tudi na Radio Koper z večurno oddajo, v kateri je zazvenelo 75 njegovih skladb. Pri tem so med drugim sodelovali Tinkara Kovač, Anika Horvat, Jure Tori, Rudi Bučar, Ana Pupedan, Zdenko Cotič - Coto, Jadran Ogrin in Marjan Malikovič.

Tomaž Domicelj, ki se je rodil leta 1948 v Ljubljani, se je sprva učil igranja na violino in ustno harmoniko, pri šestnajstih pa je začel igrati kitaro. Študiral je angleški in slovenski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in iz angleščine prevedel številne biografije slovitih glasbenikov. Kantavtor, kitarist in slavist je za svoje skladbe prejel številne nagrade na festivalih doma in v tujini, med letoma 1985 in 1992 pa je živel in deloval v Londonu. V teh letih je izdelal kar nekaj zimzelenih in ponarodelih skladb, med njimi so: Slovenskega naroda sin, Danes bo srečen dan, Kamionar (Žena, jutr 'mam furo spet), Jamajka in druge.

Tomaž Domicelj bo na svoj 75. rojstni dan kot gost nastopil na koncertu Jana Plestenjaka v Celju, kjer bosta zapela Domiceljevi pesmi Slovenskega naroda sin in Vem, da danes bo srečen dan. "V Celju sem imel zmeraj izjemne nastope, solo ali z drugimi, a je od tega že kar nekaj let," je za Siol.net povedal Domicelj in v smehu dodal: "Bomo videli, kako se bo odzvala 'mularija', če se nenapovedano pojavim na odru. Poleg tega sva z Janom Plestenjakom prijatelja že okoli 40 let."

Domicelj še vedno ustvarja, lani je posnel dvojni album Jubilej, a ob tem pravi, da "albumi sploh niso več aktualni, saj danes ne dobiš več avta ali pa računalnika s CD-predvajalnikom". Poudaril je, da je v karieri posnel že več kot 400 posnetkov, a ob tem potarnal, da so le redko slišani.

Poudaril je, da se je treba vprašati tudi o stvareh, ki so pomembne za slovenski narod, tudi kar zadeva predvajanje slovenske glasbe, ki je zapostavljena v primerjavi s politiko, športom in v poplavi oglasov.

Foto: Mediaspeed

Poletna noč – Srečen dan

Povedal je tudi, da se kljub temu, da so do takrat še štiri meseci, pripravlja na festival Poletna noč – Srečen dan, kjer bo letos koncert, s katerim se začne ljubljanski poletni festival, posvečen prav njemu in njegovim skladbam. Domicelj bo na njem zapel eno ali dve svoji pesmi. Poleg tega bo Big Band RTV Slovenija, radijskimi simfoniki ter radijskim mladinskim pevskim zborom pod vodstvom Patrika Grebla izvedel 20 njegovih pesmi z gosti, med njimi bo tudi Jan Plestenjak. Na odru bodo med drugim še Dinamitke, Nina Strnad, Tokac, Marko Vozelj, Helena Blagne, Gojmir Lešnjak in Neisha.

"To je velika stvar, na odru bodo dvojni orkester in tokrat tudi mladinski zbor, tri ali štiri tisoč ljudi na trgu. To pa je tisto, kar me najbolj zanima, ker gre hkrati za koncert ob odprtju Ljubljanskega festivala, ki je svetovno znana prireditev. Če je drugim v čast z menoj peti moje komade od leta 1970 do 2010, pa je ta koncert v veliko čast tudi meni," je o svoji že 55 let dolgi karieri na radiu in televiziji povedal Domicelj.

Domicelj je 60. letih v Ljubljani ustanovil zasedbo Helioni z Jernejem Jungom in Janezom Bončino - Benčem. Skupaj so krajši čas nastopali po srednjih šolah in plesiščih, nato pa ga je pot zanesla v Veliko Britanijo, kjer je po klubih ob spremljavi akustične kitare in orglic prepeval protestniške pesmi.

Po vrnitvi je nastopal v različnih ansamblih in hkrati gradil samostojno kariero. Nastopal je po celotni Jugoslaviji ter obiskoval festivale doma in v tujini, kjer je prejemal nagrade, med drugim na Pop delavnici ter Melodijah morja in sonca. Poleg kantavtorstva se ga je v 80. letih dotaknil tudi blues.

V drugi polovici 80. in v začetku 90. let je Domicelj deloval kot novinar v slovenski redakciji britanskega BBC. Iz angleščine je prevedel nekaj knjig o svetovno znanih glasbenikih, kot so Bob Dylan, Elvis Presley in The Beatles, poleg tega je v Ljubljani odprl založbo in ploščarno Dots Records, ki je delovala približno dve desetletji, poroča STA.

Kaj pa pokoj?

"Službeno sem že 12 let upokojen, sicer pa je že Armstrong rekel, da glasbeniki ne gredo v pokoj, le nastopov nimajo več. No, kakšen 'špil' še imam," se pošali Domicelj.

"Preživel sem že veliko urednikov, tudi na RTV Slovenija, a sam sem še zmeraj Tomaž Domicelj in še ko mene več ne bo, bodo moji komadi ostali," je še povedal.

Tomaž Domicelj s partnerico Ireno Domicelj Foto: Mediaspeed