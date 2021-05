Toliko je Ani Soklič zmanjkalo do evrovizijskega finala

Ana Soklič je v prvem evrovizijskem predizboru s pesmijo Amen osvojila 44 točk, kar je bilo dovolj za 13. mesto med 16 udeleženci. Od strokovnih komisij posameznih držav je prejela 36 točk (sedem točk od romunske žirije, šest od ciprske, pet od malteške, po štiri od norveške, azerbajdžanske in ukrajinske ter po tri od makedonske in izraelske), s telefonskim glasovanjem pa je prejela le osem glasov. Od tega so ji pet točk namenili na Hrvaškem, tri pa v Severni Makedoniji.

Malce bolje je šlo hrvaški predstavnici Albini Grčić, ki je finale zgrešila za las in pristala na 11. mestu, takoj za Norvežanom. Spomnimo, v finale se je z obeh predizborov uvrstilo prvih deset najboljših.

Hrvati so bili zaradi Albinine neuvrstitve v finale močno razočarani. Foto: Reuters

Zmaga državi iz velike peterice uspela šele drugič

V finalu so s konkurenco pometli Italijani, ki so del velikih pet (med njimi so to še Francija, Nemčija, Španija in Velika Britanija), torej predstavljajo države, ki prispevajo največ denarja v blagajno Evrovizije in imajo tako zagotovljeno mesto v finalu.

Italijani so zmago s pomočjo skupine Måneskin slavili tretjič v zgodovini Evrovizije, s tem pa postali šele drugi iz velike peterice, ki so zmagali na tem tekmovanju. Prvič je to uspelo Nemčiji leta 2010 s pevko Leno.