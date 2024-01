To so o evrovizijski pesmi Veronika povedali znani slovenski glasbeniki

V soboto je Raiven premierno predstavila skladbo Veronika, s katero bo maja letos Slovenijo zastopala na Evroviziji v Malmöju na Švedskem. Vprašali smo nekaj znanih slovenskih glasbenikov, tudi takih, ki so evrovizijski oder že okusili, kakšno je njihovo mnenje o pesmi. Povečini so s produkcijo, izvajalko, izborom in ravnijo, s katero se bo Slovenija predstavila na evrovizijskem odru, zadovoljni, nekateri vprašani pa so se strinjali, da v novih pesmih pogrešajo melodiko. Vsi v Raiven vidijo primerno izvajalko, ki bo tudi glede na zahtevnost pesmi kos težki nalogi.

Omar Naber: Upam si trditi, da bolje producirane skladbe Slovenija še ni imela "Z gotovostjo si upam trditi, da bolje producirane skladbe Slovenija še ni imela, niti na Evroviziji niti v zgodovini," je povedal Naber, ki je Slovenijo na Evroviziji zastopal dvakrat. Foto: Ana Kovač "Skladbo sem poslušal in sliši se, da je bilo v to pesem vloženega ogromno truda, živcev, časa in znanja. Skladba je seveda narejena zelo premišljeno, kar je pravzaprav zelo pohvalno," je povedal pevec in glasbenik Omar Naber. Kot je poudaril, se pri skladbi pozna, da je producent izbran premišljeno in prav tako premišljeno izbrano tudi to, kje se bo pesem snemala, kdo bo delal aranžma in vse, kar spada zraven. "Z gotovostjo si upam trditi, da bolje producirane skladbe Slovenija še ni imela, niti na Evroviziji niti v zgodovini," je bil nad produkcijo navdušen Naber. "Produkcija te skladbe se lahko meri s produkcijo svetovnih zvezdnikov kova Beyonce, Rihanne, Michaela Jacksona. Miks je tako izčiščen, da boljšega miksa od slovenskih izvajalcev še nisem slišal," je bil jasen pevec. "To je seveda jasen pokazatelj tega, da je ta skladba namenjena Evroviziji in visoki uvrstitvi. Cilj in fokus sta jasna in jaz mislim, da je Raiven, ki jo osebno poznam, glede na svoje ambicije zelo osredotočena na to, da bo prišla v finale in dosegla najvišjo uvrstitev v zgodovini Slovenije," je prepričan Naber. Ugotavlja, da se to zna zgoditi, še posebej če bo Raiven pesem tako fantastično, kot jo je že na posnetku, zapela tudi v živo. "Prvi pogoj je, da bo morala vrhunsko zapeti še na Evroviziji, drugi pogoj pa je dodelan performans, ki bo izstopal od drugih. Zgodba je močna, čeprav sem se šele zdaj pozanimal o zgodbi Veronike Deseniške," je povedal. Dodal je, da je tovrstni nivo od takega izvajalca, kot je Raiven, pričakoval, tudi zato, ker je od nekdaj gojila gorečo željo, da nastopi na Evroviziji. "Dobil sem občutek, da si Raiven zares želi iti na Evrovizijo. Že nekajkrat je bila na Emi zelo blizu zmagi, a ji je ta vedno za las ušla," je dodal Naber. "Prav je, da je izbrala tako pesem, ki je producirana kot svetovna uspešnica. Pripisujem ji visoke možnosti ne samo za to, da doseže finale, ampak tudi za najvišjo uvrstitev Slovenije v zgodovini," je še zaključil Naber.

Alfi Nipič: Škoda, da tovrstna glasba pride in odide, pogrešam melodiko

Alfi Nipič v novejših skladbah pogreša melodiko, a si vseeno želi, da bi se pesem pri ljudeh "prijela" in da bi jo sprejeli. Foto: Mediaspeed

"Če sem čisto iskren, skladbe še nisem slišal, saj me zaradi nastopov ni bilo doma. Pravzaprav je to, kar zadnje čase opažam in je škoda, da je melodika izginila iz novo komponiranih (skladb, op. p.). Včasih smo si, od Abbe naprej, kakšne zmagovalne pesmi še prepevali naprej, zdaj je to nemogoče in težje. Te skladbe se pojavijo in tudi odidejo. Škoda, da ta glasba ne ostane kot recimo pred leti, ko je še pela Nuša Derenda, ko je bila melodika še prisotna. To žal pogrešam. Ta festival je namenjem ljudem kot neko razvedrilo in je dobro, če pri ljudeh tudi ostane. A to je zdaj malo težja glasba, zato pri ljudeh ne ostane, pride in odide in to je škoda," je svoje mnenje barvito izrazil legendarni slovenski pevec Alfi Nipič.



Kot je še dodal, s tem ne misli nič slabega, a pogreša melodiko in to, da skladba ostane med ljudmi in se med njimi tudi "prime". "Saj si tega želi vsak, tako izvajalec kot avtor, a žal je zdaj ta prepoznavnost malo odmaknjena," je še prepričan Nipič.

Blaž Švab: Absolutno bomo držali pesti za Raiven



"Meni se zdi super. Super nastop in vokal, super performans. Absolutno bomo za Raiven držali pesti in jo podpirali, ker je odlična izvajalka, zdi se mi odlična zgodba. Samo glavo pokonci in akcija ter uspešno v Malmöju," je povedal pevec Modrijanov in priljubljeni televizijski voditelj Blaž Švab.

Švab je poudaril, da je prednost, če gre pri izvajalcu za šolanega pevca, ki lažje zdrži ves vokalni stres in napor. Foto: Mediaspeed



Gregor Ravnik: Verjamem, da bo s svojim talentom in smislom za estetiko našo državo popeljala zelo visoko



"Produkcijsko, vokalno in nato še sam video – vse na zelo visokem nivoju," meni vrhunski akademsko izobraženi pevec Gregor Ravnik. Foto: Bojan Puhek Gregor Ravnik. "Skladba Veronika mi je bila že ob prvem poslušanju zelo všeč. Ni ravno pesem na prvo žogo in prav zato me je še bolj fascinirala. Produkcijsko, vokalno in nato še sam video – vse na zelo visokem nivoju. Zelo se veselim, da jo bomo videli na tem velikem odru, in verjamem, da bo s svojim talentom in smislom za estetiko našo državo popeljala zelo visoko," je povedal pevec

Saša Lendero: O glasbenih in glasovnih sposobnosti Raiven ne gre izgubljati besed



Saša Lendero je mnenja, da v kolikor je pri izboru prišlo do kakršnihkoli nepravilnosti, izvajalka s tem nima popolnoma nič, zato ni prav, da se na njej lomijo kopja. Foto: osebni arhiv Saše Lendero Saša Lendero.



"Vedno pa poskušam razumeti tudi druge stile glasbe in dopustiti, da na meni pustijo določen vtis. Kar lahko povem glede na prvi vtis, je to, da je videospot zagotovo zelo zapomnljiv in zelo lepo narejen. Prav tako daje pesmi pravo vzdušje in zdi se mi, da so naredili super," je poudarila.



Dodala je, da je pesem v tem žanru zelo kvalitetna, po njenem mnenju pa tudi besedilo naredi vtis in neko vzdušje. "Zdi se mi, da ima pesem to dramatiko, ki je potrebna za Evrovizijo, saj se mi zdi, da mora imeti en dramatičen element. Menim, da bi se lahko zelo dobro odrezala. O glasbenih in glasovnih sposobnosti Raiven pa tako nima smisla zgubljati besed," je povedala Saša Lendero.



Vili Resnik: Pravijo, da je to umetnost, in jaz se strinjam



"Skladbo sem si pogledal in se malce ustrašil. Rekel sem si: 'O moj bog, what is this?' (Kaj je to?, op. p.) Pravijo, da je to umetnost, in jaz se strinjam. Če ne drugega, si želim uvrstitve v finale, da bi šla naprej," je za Siol.net povedal pevec Vili Resnik.

Na Evroviziji je Resnik Slovenijo zastopal leta 1998 s pesmijo Naj bogovi slišijo. Foto: Ana Kovač

Dejan Dogaja - Dejan Krajnc: Raiven je v Veroniki našla svoj alter ego



"Z Raiven sva bila skoraj sošolca na Akademiji za glasbo, tako da se dobro poznava. Iskreno, to je njen najboljši komad, kar sem jih do zdaj slišal. Spoštujem njeno glasbo, ker sam ustvarjam bolj komercialno, radijsko glasbo. To pa je nekaj bolj drugačnega in meni je zelo všeč. Ona je super harfistka in operna pevka, ki se je na tem področju izobraževala, in to dvoje je tudi združila z nekim modernim pristopom," je za Siol.net povedal Dejan Dogaja.

Dejan Dogaja navija za Raiven in podpira njeno glasbeno ustvarjanje. Foto: Ana Kovač



Adi Smolar: Predstavljamo se s kvaliteto, kar mi je čisto v redu

"Ne moremo pričakovati zmage, a je prav, da se predstavimo s kvaliteto, in pesem je kvalitetna," je prepričan Adi Smolar. Foto: Mediaspeed

Kantavtor in vsestranski umetnik Adi Smolar je povedal, da se je o pesmi Raiven pogovarjal že s svojo drago. Kot nam je zaupal, meni, da je pesem v redu in moderna. "Je zahtevna, ampak je kvalitetna. Mi tudi ne moremo pričakovati zmage, a je prav, da se predstavimo s kvaliteto, in pesem je kvalitetna. Vokalno, aranžmajsko, tudi tisti 'rrr' (pred refrenom, op. p.) si takoj zapomniš in to mi je bilo takoj všeč," je poudaril Smolar.



Nuša Derenda: Skladba je narejena vrhunsko



"Pogledala sem si oddajo in sem pesem tudi poslušala dvakrat ali pa trikrat. Moje mnenje je, da je narejeno vrhunsko. Vsi vemo, da je Raiven odlična izvajalka. Tudi zgodba se mi zdi v redu, ker jo je navdahnila Veronika Deseniška, torej zgodba, ki prihaja iz Slovenije. Tudi skladba je narejena vrhunsko," je povedala Nuša Derenda.



Nuša Derenda je na svoji koži že občutila, kako je stati na evrovizijskem odru, s sedmim mestom si deli tudi najboljši slovenski uspeh na tekmovanju za pesem Evrovizije. Foto: Mediaspeed



Matic Plevel: Kakšen bo končni uspeh pesmi, bo odločila publika

Kitarist Matic Plevel je pri tej pesmi začutil, kaj je Raiven z njo želela sporočiti. Foto: Mediaspeed

"Omenjeno pesem sem poslušal in si jo pogledal in moram reči, da me je v celotni podobi zelo presenetila in mi dala misliti," je povedal Matic Plevel, kitarist ansambla Saša Avsenika in Fehtarjev.



"O tem sploh ni dvoma, da je Raiven vrhunska izvajalka, prav tako je njena avtorska ekipa, ki se je podpisala pod pesem, zelo aktualna, zanimiva in kvalitetna ter pozna trende. Nasploh pa mi je pomembno, da imamo glasbeniki pri svojih delih in pri svojem ustvarjanju neko filozofijo, neko sporočilnost," je poudaril Plevel.



Miran Rudan: Lepo, da se je RTV spomnil, da angažira nekoga, ki je primeren

Miran Rudan je kot spremljevalni vokalist s spremljevalno skupino Pepel in kri na evrovizijskem odru leta 1990 nastopil ob boku Italijana Tota Cutugna, ki je tudi zmagal. Foto: Mediaspeed



"Glasbeniki vedno spremljamo te zadeve iz preprostega razloga, glede na to, da sem bil v finalu (Eme, op. p.) in da sem bil trikrat na predizborih, ko je bila še Jugoslavija in tudi ko je bila Slovenija že samostojna. Menim, da so sprejeli pravilno odločitev, da ne potekata glasovanje in predizbor, ampak moramo biti pri tem dokaj realni, ker pri tem ne gre le za glasbo. Tukaj je dejansko popolnoma drugačna igra in jaz mislim, da tudi nimamo načrta zmagati, a je tu vseeno neka povezava med glasbo in današnjim časom," je povedal pevec Miran Rudan, ki praznuje 40. obletnico glasbene kariere in je na Evroviziji leta 1990 kot spremljevalni vokal tudi zmagal ob italijanskem pevcu Totu Cutugnu s pesmijo Insieme (Skupaj).



Rok Terkaj - Trkaj: Tema je zanimiva ter odpira tisoč interpretacij in raziskovanj



"Pesem ima zgodbo in ima potencial. Všeč mi je, da je pesem navdihnila Veronika Deseniška, ker odkriva bolečo plast tudi slovenske zgodovine, ki sta jo povzročila inkvizicijska logika ter hkrati posvetna ljubezen, ki se lahko sprevrže v sovraštvo, maščevanje in končni umor," je povedal raper in umetnik Rok Terkaj - Trkaj, ki je z Raiven oziroma s Saro Briški Cirman za pesem Vse živo! sodeloval že pred leti, ko se pevka še ni predstavljala z umetniškim imenom Raiven. "Ekipi Raiven želim res iz srca, da se zabavajo in ne podležejo pritiskom pričakovanj javnosti," je povedal Trkaj. Foto: Mediaspeed "Rad bi da se ljudje vprašajo, zakaj je prišlo do inkvizicije, kaj je delala pred cerkvenim sodiščem, od kod logika sodbe, da grejo kdaj obiskat prostor, kjer je pokopana. Tema je zanimiva ter odpira tisoč interpretacij in raziskovanj, kar je čudovito, da tema ni banalna," je prepričan Trkaj. Dodal je, da bo za tujce to zanimivo, če se sporočilo lahko plasira. "Veliko je žensk, ki čutijo to povezanost z mučenico in krivičnost patriarhata. Hkrati to zgolj obogati naše kulturno zavedanje in bo morda kdo šel prebrat zgodbo o Veroniki. A umetniku je treba pustiti, da jo pove po svoje, kot jo čuti, in to je prav," meni raper. "Ekipi Raiven želim res iz srca, da se zabavajo in ne podležejo pritiskom pričakovanj javnosti. Na to, kaj bo, vpliva tisoč različnih dejavnikov, ki poleg pesmi vplivajo na to. Kakorkoli, Joker Out so nas naučili, da so poleg uvrstitve pomembni tudi PR-ekipa, videoekipa, mreženje. Upam, da jih Raiven ima. In da predstavi Slovenijo v najboljši možni luči ter vzpostavi dobre stike z ljudmi in da tudi na evropski ravni predstavlja svojo državo, glasbo za vse izvajalce in avtorje, ki še prihajajo za njo," je sklenil.

