Tenorist Janez Lotrič je občinstvo in kritike prepričal že s svojimi prvimi nastopi v Mariboru, zatem pa si je ustvaril kariero, ki ga je vodila v največje operne hiše po svetu in uvrstila med največje tenoriste svojega časa. Veliko je nastopal na Dunaju, redno pa se je vračal tudi na domač operni oder. Danes je dopolnil 70 let.

V Železnikih rojeni Lotrič je solo petje študiral pri Kseniji Vidali Žebre in na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri Ondini Otti Klasinc. Izpopolnjeval se je pri Mariu del Monacu in komorni pevki Hildi Zadek na Dunaju.

Med letoma 1980 in 1987 je bil solist mariborske Opere, nato do leta 1997 svobodni umetnik, zatem je postal član ljubljanske Opere. Bil je tudi stalni gost Državne opere na Dunaju.

Nastopal po vsej Evropi in čez lužo

Poleg tega je nastopal v milanski Scali, Salzburgu, pariški operi Bastille, madridskem Teatro Real, Pragi, Bratislavi, na Hrvaškem in Danskem, v Tokiu, Pekingu, Moskvi, Sankt Peterburgu in Metropolitanski operi v New Yorku. Angažirali so ga tudi v vseh najpomembnejših opernih hišah v Nemčiji, med drugim v Berlinu, Münchnu in Hamburgu.

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Njegov repertoar je obsegal več kot 50 vlog v italijanskih, francoskih in nemških operah. Nastopal je skupaj s priznanimi opernimi imeni svojega časa ter pod taktirko uglednih dirigentov, kot so Christian Thielemann, Nikša Bareza, Simone Young in Uroš Lajovic, z zadnjim je posnel tudi svojo prvo zgoščenko.

Preboj mu je uspel z vlogo Cania v Leoncavallovi operi Glumači

Med vodilne tenoriste se mu je po podatkih, ki so dostopni na spletnih straneh opernih hiš, uspelo prebiti leta 1996 z vlogo Cania v Leoncavallovi operi Glumači v Dunajski državni operi. Tam je med letoma 1996 in 2010 nastopal v različnih vlogah v več kot sto predstavah.

Med njegovimi vlogami so bile Herman v Pikovi dami Čajkovskega, Otello v istoimenski Verdijevi operi, Paul v operi Mrtvo mesto Ericha W. Korngolda in Apollo v operi Daphne Richarda Straussa. Med drugim je bil tudi Alfredo v Verdijevi Traviati.

Leta 2013 je prejel nagrado Sama Smerkolja, ki jo opernim pevcem za umetniške dosežke podeljuje Slovensko komorno glasbeno gledališče. Kot je tedaj pisalo v utemeljitvi, je Lotrič nadaljeval pot slovenskih tenoristov v svet, ki so jo začeli Anton Dermota, Josip Gostič in Rudolf Francl. Njihove dosežke je tudi presegel in se uvrstil v sam vrh mednarodnih pevskih zvezd na vseh celinah razen Avstralije.